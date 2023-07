Museum Kierling: 30.000 Exponate müssen raus

Rund 30.000 Exponate und 120 Einrichtungsgegenstände des Universalmuseum Kierling muss der KBV-Zweigverein umlagern. Der erste Stock sowie das Dachgeschoss im “Haus im Grünen”, in dem sich unteranderem die Ausstellungsräume des Museums befinden, sind aktuell gesperrt. Laut Stadtgemeinde Klosterneuburg entsprechen die Gebäudedecken nicht den heutigen Normen und der gegebenen Verwendung. Deshalb müssen diese ertüchtigt werden und das Museum seine Ausstellungsflächen räumen.

Exponate in unterschiedlichsten Größen und Materialien sowie Einrichtungsgegenstände wie etwa Vitrinen, Kästen und Stellagen müssen nun raus aus dem “Haus im Grünen”. Dafür wird möglicherweise von der Stadtgemeinde ein Containern zur Verfügung gestellt, in dem diese Gegenstände untergebracht werden können.

Die Ausstellungsstücke versucht das Universalmuseum Kierling in einem Teil der Wagenburg unterzubringen, jedoch benötigen sie dafür dringend größere Stellagen. “Daher Bitte an unsere Mitbürger, uns dabei unentgeltlich mit Sach- oder Arbeitsleistung zu unterstützen! Auch zum Einpacken der Exponate können wir geschickte und vorsichtige Hände gebrauchen,” appeliert Museumsdirektorin Christl Chlebecek. Sie bittet um Kontakt bittet unter 0664/654 79 86 oder per E-Mail: museum.kierling@inode.at