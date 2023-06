Kierlinger „Haus im Grünen“ gesperrt

Es ist eine der aktivsten Einrichtungen in Klosterneuburg: Das Universalmuseum in Kierling, untergebracht im „Haus im Grünen“, in der Katastralgemeinde Kierling. Christl und Fritz Chlebecek kümmern sich seit Jahrzehnten äußerst erfolgreich um das Museum, das besonders mit ihrer Sammlung von Scherenschnitten sogar internationale Bedeutung erlangte. Nun steht das Ehepaar, das mit ganz besonderem persönlichen Einsatz das Museum betreibt vor einem echten Problem, das ihr Lebenswerk gefährdet. Einer Meldung der Stadtgemeinde zur Folge muss das „Haus im Grünen“ zum Teil komplett gesperrt werden. Der Grund: Bauliche Probleme zwingen die Stadtgemeinde als Eigentümer des Hauses aus Sicherheitsgründen zu dieser Maßnahme.

„Das ,Haus im Grünen' in der Katastralgemeinde Kierling unterliegt einer Teilsperre. Zu jenen Teilen, in denen Bücherei, Museum und Chor untergebracht sind, muss aus Sicherheitsgründen eine Zutrittssperre verhängt werden“, so die Hiobsbotschaft der Stadtgemeinde.

Direktorin Christl und Professor Fritz Chlebecek bei der Überprüfung der Mobiliar-Inventarlisten, die über 130 Objekte umfasst und der Listen über die etwa 5.000 Exponate, die ausgestellt sind. Foto: NÖN, Hornstein

Eine von der Stadtgemeinde beauftragte Stellungnahme durch das Büro „Ferro & Partner Ziviltechniker“ ergab, dass das Gebäude „nicht den heutigen Normvorgaben für die gegebene Nutzung entspricht.“

Der Empfehlung, die oberen Räumlichkeiten des historischen Gebäudes nicht durch Personenverkehr zusätzlich zu belasten, kam Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager umgehend nach, das Amt verhängte eine Zutrittssperre. „Es besteht keine unmittelbare Gefahr, jedoch wurde in einer aktuellen Untersuchung festgestellt, dass Deckenertüchtigungen notwendig sind“, heißt es in der Stellungnahme von „Ferro & Partner“. In detaillierten Berechnungen, die von der Stadt Klosterneuburg beauftragt wurden, kam das Ziviltechniker-Büro zu dem Ergebnis, dass Mängel bestehen und die Nutzlast für die Gebäudesubstanz außerhalb der heutigen Normvorgaben liegt.

Sperre für Museum, Bücherei und Sängerrunde

Der Bürgermeister reagierte sofort und ordnete eine Zutrittssperre an. Das Universalmuseum, die Bücherei Kierling sowie die Kierlinger Sängerrunde müssen daher vorübergehend den Betrieb einstellen. Die Kinderkrippe im Erdgeschoß ist nicht betroffen. Besucher und Betreiber der Einrichtungen, welche sich im ersten Stock sowie im Dachgeschoß befinden, werden um Verständnis und Geduld gebeten, bis hier eine Sanierung erfolgen kann.

„Bei der Zutrittssperre handelt es sich um reine Sicherheitsmaßnahme“, so Bürgermeister Schmuckenschlager, der den betroffenen Institutionen und allen Beteiligten schon jetzt für ihr Verständnis dankt: „Wir haben zu dieser Maßnahme gegriffen, da die Sicherheit von Menschen vor allem anderen geht.“Die Planungen für die Räumung, Ausweichquartiere und Möglichkeiten der Sanierung haben bereits begonnen. In einer Informationsrunde im Juli werden die Institutionen, Direktoren und Eltern über Details und weitere Vorgehensweise durch die Stadt sowie Fachleute informiert.

„Wir haben die Nachricht aus dem Internet am Freitag, 23. Juni, erfahren und sind entsetzt“, so die Direktorin Christl Chlebecek, Obfrau des Vereins Museum Kierling. Sie versteht nicht, warum es hier eine Sperre geben muss, denn in der Stellungnahme des Ziviltechnikers steht, dass „die Nutzlast für die Gebäudesubstanz außerhalb der heutigen Normvorgaben liegt, aber keine unmittelbare Gefahr besteht.“„Eine weitere Nutzung der Flächen im Haus im Grünen wird ab Montag, 26. Juni 2023, 00.00 Uhr, ausdrücklich untersagt“, steht in einem Schreiben der Stadtgemeinde, um das die Chlebeceks ersucht haben, um auch schriftlich etwas in der Hand zu haben. „Auch ein Betreten der Räumlichkeiten, Räumen der Flächen, oder eine Abholung von Unterlagen ist nur nach vorheriger Absprache mit der Stadtgemeinde Klosterneuburg, GA III Immobilien- und Gebäudemanagement möglich“, so Christl Chlebecek, die ihrer Ansicht nach der Meinung ist, dass hier weit über das Ziel hinaus geschossen wird, denn das bedeute, dass die GA III nach Gutdünken eine Zutrittsgenehmigung für die Räumlichkeiten Bücherei, Museum und Sängerrunde erteilen könne.

„In welcher Form wird diese erfolgen? Werden wir einen Schlüssel erhalten? Wird ein Beamter abgestellt, der für uns auf- und zusperrt? Unsere Haupttätigkeiten im Museum finden am Wochenende, Freitag und Sonntag statt, vornehmlich Inventarisierung, die natürlich ausschließlich im Museum selbst gemacht werden kann. Wie können wir dafür Zugang erhalten?“, so die ratlose Museums-Obfrau.

Das Mindeste, was man unter den gegebenen Umständen verlangen könne, sei die jederzeitige Zutrittsmöglichkeit für die Vereinsobleute, die wiederum verantwortungsvoll, wenn nötig, mit einer geringen Anzahl von Mitarbeitern die Räumlichkeiten betreten könnten. Obfrau Chlebecek frustriert: „Für alles andere fehlt uns das vom Bürgermeister erbetene notwendige Verständnis.“