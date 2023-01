NEOS-Spitzenkandidatin zu Besuch in Klosterneuburg

„Wir waren die Ersten, die in Niederösterreich Budgets überhaupt ‚zerpflückt‘ haben“, die Zahlen analysierten, führt sie bei einem Besuch in Klosterneuburg aus. Bezirks-Spitzenkandidat Clemens Ableidinger (links) holte auch vom Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (rechts) Ideen ein, wie man in Regierungsverantwortung weiter „saubere Politik“ betreibt.

