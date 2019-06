Kapitän Georg Ritter von Trapp lernte Agathe Whitehead, Tochter des Torpedofabrikanten John Whitehead und Enkelin des Erfinders des Torpedos, Robert Whitehead, auf einem Ball kennen. Das Paar heiratete im Jänner 1911 und zog in eine Villa in der Nähe von Pola auf der Halbinsel Istrien im Österreichischen Küstenland. Hier bekam Agathe von Trapp ihre ersten beiden Kinder. Agathe zog in der Folge mit ihren Kindern zu ihrer Mutter auf den Erlhof nach Zell am See. Hier gebar sie ihre weiteren Kinder.

Nach Ende des Krieges übersiedelte die Familie nach Klosterneuburg, wo sie das Martinschlössel bewohnte und das letzte Kind des Paares geboren wurde. Kurze Zeit danach bekam Georgs Gattin Agathe im Jahr 1922 Scharlachfieber – sie steckte sich bei ihren Kindern an – und starb am 3. September. Sie wurde am Martinfriedhof begraben.

1923 zog Georg mit den Kindern in die Villa Trapp nach Aigen bei Salzburg. Hier stellte er 1925 Maria Augusta Kutschera als Lehrerin für seine Tochter Maria ein. Am 26. November 1927 heirateten die beiden. Sie bekamen zusammen zwei Töchter. Trapp verlor sein Geld, das er bei der Lammer-Bank in Zell am See angelegt hatte, als diese 1935 Konkurs anmelden musste. Daher gründete seine Frau 1935 den Kammerchor Trapp unter der Leitung des Hauskaplans Franz Wasner. Bereits 1937 gewann der Chor den ersten Preis des Volkssängerwettbewerbs der Salzburger Festspiele.

Von Trapp erhielt nach der Annexion Österreichs im Jahr 1938 von der Deutschen Kriegsmarine das Angebot, eine Kommandoaufgabe im Bereich der Unterseeboote zu übernehmen, lehnte dies aber ab. Ebenso lehnte er die Einladung ab, zum Geburtstag Adolf Hitlers am 20. April in München mit dem Familienchor aufzutreten. Eine Konzertreise nach Italien nutzte die Familie zur Ausreise in die USA, wo Maria ein Jahr später noch einen Sohn gebar. Sie wurden eine berühmte Sängergruppe, die Trapp Family Singers.

Quelle: Wikipedia