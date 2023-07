„Don Carlo“ residiert bei Gschweidl am Klosterneuburger Stadtplatz

Es ist schon lieb gewordene Tradition, dass die „operklosterneuburg“ in der Auslage von Augenoptik-Hörakustik Gschweidl am Stadtplatz Einzug hält. Passend zum diesjährigen „Don Carlo“ sind die Schaufenster mit attraktiven Requisiten dekoriert. „Seit über 20 Jahren wollen wir mit unserer so schön gestalteten Geschäftsdekoration auf die 'operklosterneuburg' aufmerksam machen und so die wichtige Symbiose zwischen Kultur und Wirtschaft betonen“, so das stolze Unternehmerduo Gerhard und Markus Gschweidl.