Erste Corona-Entschädigung: 1.500 Euro für Klosterneuburgerin

Im ÖVP-FPÖ-Arbeitsübereinkommen angekündigt wird es jetzt Realität: „Die Corona Wiedergutmachung ist in vollem Gange“, schreibt die FPÖ in einer Aussendung. Am Freitag sei ein bedeutender Meilenstein gesetzt worden: Die erste Auszahlung aus dem zweiten Teil des Corona Fonds wurde vorgenommen. Landesrat Christoph Luisser und Landtagsabgeordneter Andreas Bors (beide FPÖ) übergaben der Klosterneuburgerin Doris K. einen symbolischen Scheck im Wert von 1.500 Euro - „als pauschale Entschädigung für ihren Impfschaden“, heißt es seitens der Partei.

Bereits jetzt seien über zwei Millionen Euro über den Corona-Fonds beantragt worden - „dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit, diejenigen zu unterstützen, die durch die Folgen der Corona-Maßnahmen oder durch die Impfung Schäden erlitten haben“, betonen Luisser und Bors unisono.

„Im Zuge der Abwicklung des Corona Fonds werden sehr viele Schicksale sichtbar“

Mit der Scheck-Übergabe an Doris K. startet die Corona-Wiedergutmachung. Luisser: „Frau K. erlitt durch die Impfung schwere gesundheitliche Probleme, die zu einem stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus führten. Die jetzt überreichten 1.500 Euro sollen zumindest den finanziellen Nachteil abfedern.“ Und: „Im Zuge der Abwicklung des Corona Fonds werden sehr viele Schicksale sichtbar, die durch die Corona-Maßnahmen oder durch die Impfungen ausgelöst wurden.“

Frau K. zeigte sich erfreut über die Entschädigung: „Ich freue mich, dass das Land NÖ anerkennt, dass es Personen mit teils starken Impfbeeinträchtigungen nach erfolgter Covid-Impfung gibt und die Betroffenen nun nicht mehr nur auf Unverständnis treffen, sondern ihnen endlich das Gefühl vermittelt wird, mit all ihren Impfbeeinträchtigungen ernst genommen zu werden!“

„In den kommenden Wochen werden weitere Auszahlungen erwartet, während die Abwicklung des Fonds fortgesetzt wird, um gerechte Entschädigungen für alle Betroffenen sicherzustellen“, verspricht die FPÖ.