In einem Leserbrief aus der Woche 31 wird am neuen Bogenparcours am Scheiblingstein Kritik geäußert. Die NÖN bat den Betreiber Peter Fröstl, zu den Kritikpunkten an seinem Parcours Stellung zu nehmen.

NÖN: Herr Fröstl, was sagen Sie allgemein zur Kritik an Ihren Parcours?

Fröstl : Damit hatte ich schon gerechnet, ist ja auch bei allen anderen Waldparcours nicht anders. Es wird immer Befürworter und Gegner geben. Damit habe ich auch kein Problem. Man kann unterschiedlicher Meinung zur Freizeitgestaltung sein. Vor allem Kindern und Jugendlichen sollten in Zeiten wie diesen so viele Aktivitäten im Freien wie möglich offen stehen.

Viele Menschen stören die Tierattrappen, auf die geschossen wird. Wären Zielscheiben nicht besser?

Wir haben ja einen kinderfreundlichen Familienparcours, auf dem Kinder auf Pilze, Fantasiewesen oder Dinosaurier schießen können. Zielscheiben halte ich im Wald für nur wenig ästhetisch. Im Grunde sehe ich allerdings nichts Verwerfliches daran, Kinder damit zu konfrontieren, dass das Schnitzel oder Steak auf ihrem Teller nicht auf Bäumen wächst, sondern ein Tier dafür sterben musste. Diese Sensibilisierung gehört doch zur Erziehung dazu, oder? Außerdem wüsste ich nichts davon, dass die Jagd in Österreich abgeschafft wäre.

Können Sie es nachvollziehen, dass sich Einheimische durch die neuen, ungewohnten Objekte im Wald belästigt fühlen?

Ich habe sehr viele Einheimische als Gäste, die im Besitz von Saisonkarten sind. Ich möchte nochmals betonen, dass es immer Gegner geben wird, was ich wohlwollend zur Kenntnis nehme. Aus der bisherigen Erfahrung kann ich sagen, dass wir hier ein schönes Miteinander im Wald ohne Probleme erleben - mit Bogenschützen, Wanderern und Mountainbikern. Außerdem ist dieser Waldabschnitt frei von Metalldosen und Plastikflaschen, seitdem wir hier sind.

Steht die Anlage im Einklang mit der Eigenschaft des Wienerwaldes als UNESCO Biosphärenpark?

Ich habe diese 20 Hektar von den Österreichischen Bundesforsten gesetzeskonform gepachtet. Außerdem gibt es ein naturschutzbehördliches Gutachten von der BH Tulln. Wir schießen hier in natürlich vorgegebenen Bahnen. Wir haben keine Rodungen im Wald vorgenommen. Es werden auch keine Tiere belästigt, da diese nachts und in der Dämmerung unterwegs sind. Wir achten beim Material auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Ich wüsste nicht, wie man diesem Anspruch noch besser gerecht werden könnte.

Ist die Sicherheit von im Wald spielenden Kindern durch die Warnschilder wirklich gut genug gewährleistet?

Wegen der Sicherheit gibt es keine Diskussionen. Es wurde ein 215 Seiten starkes Sicherheitskonzept bei der Begutachtung durch die Bundesforste und der BH vorgelegt. Jedes Ziel steht in Sichtweite, somit gibt es keine Querschüsse, vor denen man sich hüten muss. Außerdem befinden sich hinter allen Zielen Pfeilfänge, damit keine Pfeile verloren gehen. Ich bin seit 20 Jahren im Waldbogenschießen tätig und weiß ganz genau, was es zu beachten gibt.