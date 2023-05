Mit der Blitzkur zur Traumfigur? Tipps aus Klosterneuburg

Jetzt sind sie da, die heiß begehrten Sonnenstrahlen. Die Badezeit steht vor der Tür. Aber der Blick in den Badezimmerspiegel lässt die Vorfreude je verblassen. Zu sehr haben die vergangenen Feiertage mit ihren opulenten Mahlzeiten der Idealfigur geschadet. So geht es also nicht, daher werden in den letzten Wochen vor dem Badeurlaub Maßnahmen notwendig sein, um am Strand nicht ganz den Vergleich mit anderen Badegästen scheuen zu müssen. Aber was tun? Eine Blitzdiät und sportliche Betätigung ist hier meistens der Weisheit letzter Schluss. Aber geht sich das zeitlich noch aus?

Bewegung ist immer gut, doch die üblichen Gewalt-Diäten bringen langfristig genau nichts“ Peter Kaufmann, Allgemeinmediziner

„Bewegung ist immer gut, doch die üblichen Gewalt-Diäten bringen langfristig genau nichts“, weiß der Allgemeinmediziner Peter Kaufmann aus Kritzendorf. Im Gegenteil: Es käme zu dem wohl allseits bekannten Jojo-Effekt. „Erfolgreich Gewicht abnehmen ist nur im Rahmen eines langfristigen Projekts möglich. Das bedeutet eine Umstellung des Lebens, also der Ernährung und der Aufnahme eines regelmäßigen Bewegungsprogrammes.“

Abbau der Fettzellen benötigt Jahre

Ernährungstechnisch sollte man auf schädliche Gifte wie Alkohol oder Süßgetränke komplett verzichten. Fast-Food-Speisen zumindest auf ein Minimum einschränken, rät der Mediziner.

Was ist an einer Blitzdiät gefährlich? Kaufmann: „Der Wasserhaushalt kommt durcheinander. Damit sich Fettzellen umstellen oder abgebaut werden braucht es Monate, wenn nicht Jahre.

So ganz verteufelt der Allgemeinmediziner die Hungerkur aber nicht. Kaufmann: “Als Einstieg für eine neue Lebensweise, kann man ruhig ein paar Kilos mit einer Crash-Diät abbauen. Dann aber sollte man in ein langfristiges Konzept übergehen, sich sportlich in jeder Form, die einem liegt, betätigen und Kalorien verbrennen. Abschließend fasst Allgemeinmediziner Peter Kaufmann zusammen: „Im Hinterkopf muss man wissen, dass man sein Leben umstellen muss. Die Crash-Diät könnte nur als Einstieg für eine langfristige Umstellung der Lebensgewohnheiten Sinn machen.“

Blitz-Diäten reduzieren Wasser, aber kein Fett

„Wenn man jetzt mit dem Training beginnt, kann man bis August sehr viel erreichen, aber eine Crash-Diät macht — meiner Meinung nach — null Sinn“, sagt einer, der es wissen muss: Willi Ruiss, Personaltrainer und Clubmanager des größten Fitness-Tempels in Klosterneuburg: „Stars Fitness“.

Und er begründet das auch: „Man verliert zuerst Wasser, weil der Körper auf Glykogen zugreift. Der Kohlenhydratspeicher besteht zu 80 Prozent aus Wasser. Auf einen Nenner gebracht: Bei einer Hungerkur verliert der Körper keine Fettanteile, sondern lediglich Wasser.“

Wenn dann der Kohlenhydratspeicher gelehrt sei, würde der Körper mit Abbau von Proteinen und Muskelmasse beginnen — also genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will.

Während einer Crash-Diät ginge also der Energiebedarf herunter und somit hätte man keine, oder zumindest zu wenig Kraft für ein Training, und der Stoffwechsel funktioniere auch nicht so, wie er das sollte. Somit ginge der Körper in den Hungermodus, das bedeute Antriebslosigkeit und allgemeine Müdigkeit.

Willi Ruiss macht aber auch Mut: „Am Allerbesten mit einem Fitnessprogramm beginnen und auf eine gesunde Ernährung umstellen. Man sieht schon nach ein paar Wochen, dass man trainiert hat, man kommt in einen Rhythmus hinein, baut Muskelmasse auf, damit erhöht sich der Grundumsatz und in Kombination mit gesunder Ernährung bekommt man schon etwa nach vier Wochen die ersten Resultate.“

Das bedeute aber nicht, dass man nach vier Wochen die Idealfigur hat, aber spätestens nach drei Monaten, bei gesunder Ernährung und diszipliniertem Fitnesstraining — hätte man einen deutlichen Gewichtsverlust. „Das gehts sich bis August noch aus, um am Strand von Lignano schon ein bisschen was darstellen zu können“, macht Stars Fitness-Manager Ruiss Hoffnung.

Aber nur mit äußerster Disziplin. Eine Stunde Training, zwei bis drei Mal in der Woche würden da schon ausreichen. Ruiss rät auch dazu, sich in der Anfangszeit eines persönlichen Trainers zu bedienen.

Stars Fitness-Clubmanager und Personaltrainer Will Ruiss: „Gesunde Ernährung und Fitness-Training führen schon nach drei Monaten zum Erfolg.“ Foto: Foto: Stars Fitness

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.