Eine Antiquariatsbesitzerin aus München, Grete Erika Bauer, vermachte dem Stadtarchiv 2010 Teile ihrer Ansichtskartensammlung. Das Stadtarchiv hielt das Andenken an Gretel Bauer sogar mit einer Kleinausstellung in der Aula des Rathauses hoch und nun wird auch dieser Teil des Stadtarchivs in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Unter anderem auch diese Urlaubsgrüße aus Klosterneuburg. Schönen Start in die Sommerferien!