Wenn alle an einem Strang ziehen, muss der Beweggrund wichtig sein. Und das ist er. Das gemeinsame Ziel: das Wohl jedes Kindes. Die vier weiterführenden Schulen der Stadt schlossen sich zusammen, um Volksschul-Viertklässlern und ihren Eltern die Bildungslandschaft Klosterneuburgs aufzuzeigen.

In der Babenbergerstadt stehen vier Schulen zur Wahl: zwei Neue Mittelschulen, das öffentliche BG/BRG Klosterneuburg und das neue Privatgymnasium. Stadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP) appelliert: „Ich ziehe immer einen Vergleich her: Wenn der Schlüssel nicht ins Schloss passt, wird es nicht gut funktionieren.“

„Ich ziehe immer einen Vergleich her: Wenn der Schlüssel nicht ins Schloss passt, wird es nicht gut funktionieren.“ Stadträtin Maria Theresia Eder

Auch Wirtschaftskammer-NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl rät: „Schauen wir auf die Kinder und ihre Begabungen. Nehmen Sie eine Schule, die gut für Ihr Kind ist.“

Einem glücklichen und motivierten Schüler stehen alle Türen offen, versichert die Wirtschaftsexpertin. Und: „In der Gesellschaft brauchen wir sie alle, egal welcher Beruf letztendlich rauskommt.“

Vier Standorte in der Babenbergerstadt

Berufsorientierung ist ein wichtiger Schwerpunkt in den beiden Neuen Mittelschulen. In der Langstögergasse liegt der Fokus auf Sport und Sprachen, die Hermannstraße setzt auf Kreativität und Informatik. Eder: „Die NMS ist bei uns kein Schritt in die Einbahnstraße.“

Langstöger-Direktorin Marlies Honegger-Jünnemann erklärt die Vorteile der Schulform: „Im Schulversuch haben wir heuer schon das Leistungsniveau Standard-AHS und Standard ab der 6. Schulstufe. Wir teilen das nach den Kompetenzen der Kinder ein und beobachten genau, welche Hilfestellungen sie brauchen.“ Nach dem Modell kann ein Schüler etwa in Mathematik den Standard-Unterricht besuchen und in den Sprachen die Standard-AHS-Kurse oder – je nach individuellen Talenten – umgekehrt.

Individualität – und vor allem auch Innovation – stehen im neuen Privatgymnasium am Lehrplan. Direktor Johannes

Poyntner: „Innovative Lehr- und Lernarbeit ist mir wichtig, ich halte nichts von Frontalunterricht. Die Kinder sollen fachübergreifend, projektbezogen oder in Gruppen lernen und nicht nur Arbeitsblätter ausfüllen.“ Nach dem Motto „Talente leben lernen“ setzt das Gymnasium der Erzdiözese Wien auf Begabungsförderung.

Das wird auch in der Buchberggasse großgeschrieben. Und: „Wir stehen für eine offene, ermutigende und leistungsorientierte Grundhaltung. Wir haben die persönliche Entfaltung im Fokus und können das nicht sehen ohne die soziale Komponente“, so Direktorin Hemma Poledna. Das Gymnasium sei „eine Schule, die vier oder acht Jahre aufs Weiterlernen vorbereitet.“ Und die richtige Wahl für neugierige Viertklässler, die Spaß am Lernen haben.

Ein Tipp für die Entscheidung kommt von Doris Wagner von der Bildungsdirektion NÖ: „Gehen Sie nicht in eine Schule, besuchen Sie alle mit Ihren Kindern. Machen Sie sich von allen ein Bild.“