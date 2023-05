BG/BRG Klosterneuburg erlebt Europa: Besuch in Frankreich

Genau eine Woche vor dem 9. Mai, dem offiziellen Europatag, der für Frieden und Freiheit in Europa steht, kehrten die Schülerinnen und Schüler der 4B/C des BG/BRG Klosterneuburgs von ihrem französischen Schulaustausch, der dank der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union (Erasmus +, Short Term Project) möglich war, zurück in ihre Heimat.

Der Austausch mit der Partnerschule, dem PMF-Soyaux, in der Nähe von Angoulême ermöglichte den Schülerinnen und Schülern nicht nur, das Schulsystem in Frankreich kennenzulernen, sondern intensivierte ihre Französischkenntnisse im ständigen Austausch mit ihren Gastschülerinnen und -schülern, die sie schon im Dezember des letzten Jahres in Klosterneuburg kennengelernt hatten.

Während der Zeit in Angoulême, jener Stadt, die durch das „Internationale Comicfestival“ bekannt ist, wurden Projekte zum Thema „Kulinarisches Rendezvous in einem grünen Europa“ ausgearbeitet und die Bedeutung von einem gemeinsamen Europa hervorgehoben. Diverse Exkursionen wie zum Beispiel zur Île d’Oléron und der Besuch einer Austernzucht eröffnete den Schülerinnen und Schülern die Welt der Aquakultur.

Nicht nur das naheliegende Bordeaux, welches an der Garonne liegt, bot interessante Sehenswürdigkeiten, sondern auch die französische Hauptstadt Paris, wo ein dichtes Kulturprogramm absolviert wurde. Museumsbesuche im Louvre und im Musée Musée d’Orsay ließen die Schülerinnen und Schüler in die künstlerische Welt eintauchen. Der Triumphbogen, die Champs-Elysées, die Kathedrale von Notre Dame, die Place des Vosges im Pariser Stadtteil Marais, die Place de la Bastille und der Anblick des Eiffelturms bei Tag und bei Nacht bleiben unvergesslich.

Christiana Penz-Jantschge, Leiterin des Erasmusprojektes und Französischlehrerin am Gymnasium resümiert: „Das Erasmusprojekt hat die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Klosterneuburg zu reifen Jugendlichen geformt. Ihre persönliche Identität innerhalb der Europäischen Union wurde gestärkt und die gruppendynamischen Fähigkeiten gefördert und intensiviert.“

Der interkulturelle Austausch mit Frankreich hat die Jugendlichen aus Klosterneuburg bereichert und zur Förderung des Toleranzgedankens und der Offenheit gegenüber anderen Kulturen beigetragen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.