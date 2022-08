4.000 Kinder in Klosterneuburgs Bildungsstätten

Werbung

Neun Wochen konnten die Schülerinnen und Schüler die Ferien genießen. Nun geht der Ernst des Lebens wieder los. Für manche ist es erst der Beginn ihrer Schulkarriere, andere läuten damit das letzte Schuljahr ein. Egal wo die Kinder und Jugendlichen nun die nächsten Monate die Schulbank drücken werden, es hat sich in den Klosterneuburger Schulen einiges getan. Und nicht nur bei den Lehrerteams.

Einer, der jahrzehntelang das Schulleben in Klosterneuburg mitgeprägt hat, ist nun in den Ruhestand gegangen. Ulrike Haider folgt Werner Sallomon als Leiterin der ASO nach. Auch in den meisten anderen öffentlichen Volksschulen gibt es einen Wechsel bei der Leitung (siehe ganz unten).

„Bei den Schulleitern kommt es zu einigen Umstellungen, die es ermöglichen, dass auf die Topografie von Klosterneuburg durch Betreuung von benachbarten Schulen zukünftig stärker Rücksicht genommen wird“, erklärt Schulstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP) diese Umstrukturierung. Generell sei der Bedarf an Lehrkräften in Klosterneuburg gut abgedeckt.

Seit Jahren wieder drei 1. Klassen an der Mittelschule

Nicht nur in den Schulen wurde einiges umstrukturiert, sondern auch an den Schulen wurde in den letzten Wochen und Monaten gearbeitet und mehrere Schulgebäude saniert. „Es gab umfangreiche Umbauarbeiten in der Volksschule Weidling, wo die Bibliothek, die Sanitärräume und Aufenthaltsbereiche umgebaut wurden“, freut sich Eder über die Verbesserungen für die Schülerinnen und Schüler.

Eine größere Baustelle ist die Mittelschule Klosterneuburg. Hier schreitet die Sanierung der Klassenräume unter Berücksichtigung von moderner Pädagogik mit Digitalisierungsmaßnahmen zügig voran. Die Mittelschule unter der Leitung von Sabine Geyrhofer wird derzeit noch an den beiden Standorten in der Langstögergasse und der Hermannstraße geführt.

Die Pädagoginnen und Pädagogen ziehen aber bereits natürlich an einem Strang und das wirkt sich positiv auf die gesamte Schule aus. „Erstmals seit Jahren werden drei erste Klassen in das neue Schuljahr starten“, berichtet Eder. Diese drei Klassen werden in der Langstögergasse anfangen, alle anderen Klassen werden an den jeweiligen Standorten weiter unterrichtet. Und auch die Umbauarbeiten in der Langstögergasse laufen nach Plan.

Veränderungen gibt es auch beim Privatgymnasium. Im kommenden Jahr (2023/24) wird ein zweites Übergangsgebäude errichtet, dafür laufen die Vorbereitungen natürlich schon im kommenden Schuljahr. Außerdem hat der Gemeinderat bereits die Umwidmung für das dann fixe Schulgebäude beschlossen. Bereits jetzt hat das Privatgym sieben Klassen mit insgesamt 165 Schülerinnen und Schülern.

„Im pädagogischen Bereich werden unsere Schwerpunkte im MINT-Bereich, die Entwicklung einer attraktiven Oberstufe und die Organisation von fächerübergreifenden Projekten unter Einbindung externer Partner forciert“, berichtet Direktor Johannes Poyntner über die Pläne für dieses Jahr. Für die kleine Schule war auch die Besetzung aller essentieller Funktionen in einem kleinen Lehrkörper eine Herausforderung, die aber bereits überstanden wurde.

Noch nicht ganz ausgestanden ist Corona. „Herausfordernd wird sicher das Corona-Management. Wir freuen uns aber, daran zu wachsen“, freut sich Poyntner mit – hoffentlich auch vielen Schülern – auf den 5. September.

