Klosterneuburg: 250 Taferlklassler und Großprojekte für die Kleinsten

Für 250 Taferlklassler läuten am Montag zum ersten Mal die Schulglocken. Und was ist ab September sonst noch neu in der Kindergarten- und Schullandschaft der Stadt? Ein Überblick:

Zur Umsetzung der Kinderbetreuungsoffensive wird der Kindergarten Markgasse grundlegend erneuert, umgebaut und darüber hinaus um zwei Gruppen erweitert. Gleich zu Schulbeginn steht die Stadt deshalb vor einer logistischen Herausforderung, da der gesamte Kindergarten für das laufende Schuljahr ins Ausweichgebäude in der Stegleiten übersiedeln muss. Zur Entlastung der Eltern wurde mit einem Shuttleservice vorgesorgt, mit dem die Kinder morgens und zu den Abholzeiten transportiert werden. Die beiden zusätzlichen Gruppen werden in einem Zubau im Kindergarten Markgasse Platz finden, dazu muss der bestehende Turnsaal verlegt werden. Mit einer Inbetriebnahme der beiden Gruppen ist mit Beginn des Kindergartenjahres 2024/25 zu rechnen.

Der Mobiki Stegleiten, der neben den Kindern der Markgasse auch eine Gruppe aus Kierling beherbergen wird, hat in nur rund vier Wochen Gestalt angenommen. In modularer Bauweise entstand an der Grenze zu Kierling ein helles, großzügiges Gebäude. 62 hochwertige Module bieten Platz für sechs Gruppen.

Neu in Betrieb gehen wird die Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse 4‐6 in Weidling, die ersteKinderkrippe der Stadt. Für die Betreuung von 30 Kindern im Alter von einem bis maximal drei Jahren ist im Generationenhaus in der Weidlinger Feldergasse Platz für zwei Gruppen entstanden. Räumlichkeiten mit einer 219 Quadratmeter großen Nutzfläche und 200 Quadratmetern Außenfläche stehen zur Verfügung. Mit den Klosterneuburger Kindergärten, vor allem mit jenen in Weidling und in der Anton Brucknergasse, soll es eine enge Zusammenarbeit geben.

Im Kindergarten Langstögergasse wurden Küche und Personalraum großflächig saniert. Die Küche ist komplett erneuert und auf Stand der Technik gebracht. Der angrenzende Personalraum ist renoviert und wird im Laufe des Herbstes neu möbliert. Dann wird er mit zeitgemäßer Ausstattung ein Umfeld für Besprechungen, Reflexionen und Projektvorbereitungen bieten.

In der Volksschule Kierling wurde ein historisches Stiegenhausgeländer saniert. Auch die Stromleitungen sind erneuert, vor allem, um W‐Lan zu ermöglichen. Weiters gibt es Smartboards für die Klassen.

Führungswechsel in der Volksschule Albrechtstraße: Sabine Geyrhofer – sie ist auch Direktorin der Mittelschule – legt die Mitbetrauung der Volksschule zurück, ab Montag, 4. September, übernimmt Andrea Brandl die Schulleitung.

In der Mittelschule Langstögergasse wird der Physik‐ und Chemiesaal saniert und mit neuen Möbeln ausgestattet. Zusätzlich werden zwei Klassenräume nach der umfassenden Renovierung in neuem Glanz erstrahlen. Mit einer Fertigstellung der Arbeiten ist Ende Oktober 2023 zu rechnen.

In der Polytechnischen Schule Klosterneuburg kommt keine Klasse zustande – es hat zu wenige Anmeldungen geben. Schülerinnen und Schüler müssen in die PTS Tulln ausweichen, um die 9. Schulstufe zu absolvieren.