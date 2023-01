Nach der Volksschule: „Kinder sollen gerne in die Schule gehen“

Werbung

Wenn alle an einem Strang ziehen, muss der Beweggrund wichtig sein. Und das ist er. Das gemeinsame Ziel: der richtige Schulplatz. Denn es geht um nichts Geringeres als das Wohl jedes einzelnen Kindes, betonen die Direktorinnen und der Direktor von Gymnasium, Mittelschule und Privatgymnasium unisono.

Hemma Poledna, Direktorin vom öffentlichen BG/BRG Klosterneuburg, verdeutlicht das: „Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch gerne lernt und dass wir ihm das tunlichst nicht abgewöhnen sollten.“ Wie das gelingt: mit Erfolgserlebnissen. „Wichtig ist, dass die Kinder eine Schule wählen, die ihren Begabungen entspricht. Das Ziel ist, dass sie gerne in die Schule gehen“, appelliert Sabine Geyrhofer, Direktorin der Mittelschule.

„Manche Kinder brauchen mehr Zeit. Das Lerntempo ist anders, das kann sehr gut für Kinder sein. Die sind aber deshalb nicht besser oder schlechter. Hemma poledna Direktorin, BG/BRG Klosterneuburg

Aus leidiger Erfahrung wissen die Schulleiterinnen und der Schulleiter aber: Oft ist das Gegenteil der Fall. Die traurigen Folgen: Stress, Schulangst und Schulvermeidung, das Gefühl des Versagens – ein Teufelskreis entsteht.

Und der zeigt sich früh: „Wir haben in der ersten Klasse die unangenehme Situation – das sieht man spätestens im November –, dass Kinder bei uns nur Misserfolge haben“, ist Poledna besorgt.

Mittelschule: Schulform mit Imageproblemen

Den ständigen Misserfolg kann auf Dauer niemand aushalten – schon gar kein zehnjähriges Kind. Manche brauchen ein anderes Lerntempo, um es ans Ziel zu schaffen. Johannes Poyntner, Direktor des Privatgymnasiums, weiß: „In der Vergangenheit wurde, was die Mittelschule betrifft, imagetechnisch viel falsch gemacht. Man hat das Gefühl ,Mein Kind geht ans Gymnasium und das ist gleichbedeutend mit der besten Ausbildung‘ – was so einfach nicht stimmt. Nicht für jedes Kind ist die Schulform Gymnasium die beste Wahl, genauso wenig wie nicht für jedes Kind die Mittelschule die beste Wahl ist.“

Der Trend geht aber Richtung Gymnasium. Österreichweite Zahlen zeichnen ein eindeutiges Bild: Der Zehn-Jahres-Vergleich dokumentiert in der AHS-Unterstufe ein Plus von zehn Prozent, während die Mittelschul-Zahlen im gleichen Zeitraum um fünf Prozent gesunken sind. Wie erklärt sich diese Präferenz? „Prestige und die Sorge um die gute Ausbildung der Kinder“, meint Gymnasiumsleiterin Poledna, „wir wollen alle, dass unsere Kinder Top-Ausbildungen haben – zurecht!“

Viele Facetten für die Entscheidung

Aber dafür gibt es kein Universalrezept, jedes Kind hat unterschiedliche Talente, das macht es nicht besser oder schlechter als andere. Und darum geht es auch bei der Schulwahl: „Die Mittelschule in Klosterneuburg ist eine sehr gute Schule und Kinder haben danach gute Chancen“, lobt die Gymnasialdirektorin ihre Kollegin.

Wegweiser bei der Schulwahl sind die Tage der offenen Tür. Eine erste Entscheidungshilfe, aber nicht die einzige. „Die Entscheidung ist eine Zusammenschau. Dass das Schulhaus gefällt, ist zu wenig. Und wenn dann noch die Freunde hingehen, ist es auch zu wenig“, erklärt Mittelschul-Leiterin Geyrhofer, ihres Zeichens ebenso Direktorin der Volksschule Albrechtstraße. Ihr Rat: „Wirklich die Rückmeldung von der Volksschullehrperson ernst nehmen und ernsthaft schauen, wie lernt das Kind zuhause. Wenn Schule immer ein Kampf ist mit ,Ich mag nicht‘ ist es nicht im Wohle des Kindes. Wir sprechen von Zehnjährigen, die eine Kindheit haben sollen und nicht nur Lernen.“

Ein weiterer Tipp: Nicht nur auf Noten achten. „Schularbeiten sind eine Momentaufnahme, zu der Gesamtnote in der Schulnachricht zählen noch Hausübungen und Mitarbeit dazu. Das sind Dinge, die können Eltern mit ihren Kindern schon sehr gut kompensieren, gerade im Volksschulbereich und auch da wird mit Nachhilfe gearbeitet“, gibt Geyrhofer zu bedenken. Stattdessen: „Dezidiert auf das Kind schauen: Sitzt es gerne und liest oder ist es lieber draußen und tobt herum? Hat es Sitzfleisch und macht Hausübungen alleine? Oder ist es ein Familienthema? Da gibt es so viele Facetten.“

Eine Facette ist klar: das Wohl des Kindes. Und dafür setzt sich das Trio gemeinsam ein. Die Kooperation ist gut., auch mit den Volksschulen. Die sind derzeit gefragt, denn die Anmeldephase für September ist voll im Gang. Viertklässler und ihre Eltern müssen entscheiden – mit der Unterstützung von Lehrkräften. Ein letzter Appell der Gymnasien: „Bitte keine Doppel-Anmeldungen.“

