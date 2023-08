Sonnenbrand-Mythen im NÖN-Check

Die Sonne lacht und wir mit ihr: Sonnenstrahlen haben einen Gute-Laune-Effekt, die Stimmung ist nachweislich besser. Doch Vorsicht: Trotz so viel Glücksgefühl lauert die Gefahr. „UV-Strahlung führt auf Zellebene zu Schäden in unserer Erbinformation, der DNA. Folge dessen kann sein, dass Zellen entarten und sich unkontrolliert vermehren - Hautkrebs kann entstehen“, warnt Dermatologin Christa Erasim. Im NÖN-Check deckt Erasim gängige Sonnenbrand-Mythen auf.

Mythos 1: Wenn ich nur 15 Minuten in der Sonne bin, muss ich mich nicht eincremen.

Christa Erasim: Das ist nur teilweise richtig. Wie lange man,ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, in der Sonne bleiben kann hängt vom Hauttyp ab. Bei hellen Hauttypen (1 und 2) beträgt die Eigenschutzzeit der Haut weniger als 15 Minuten und es kann schon bei kurzem Aufenthalt in der Sonne zu einem Sonnenbrand kommen.

Mythos 2: Wenn ich im Wasser bin, muss ich mich nicht eincremen.

Erasim: Ganz im Gegenteil! Am oder im Wasser steigt die UV-Belastung um bis zu 80 Prozent. Die Wasseroberfläche wirkt wie ein Brennglas und verstärkt die Strahlung. Leider bemerkt man aufgrund der kühlenden Wirkung des Wassers diesen gefährlichen Effekt oft erst, wenn der Sonnenbrand schon passiert ist. Einen ähnlichen strahlungsverstärkenden Effekt haben übrigens Schnee oder heller Sand.

Mythos 3: Nach 15 Uhr ist die Sonne nicht mehr stark, da muss ich mich nicht mehr eincremen.

Erasim: Tatsächlich ist es klug, die starke Mittagssonne zu meiden - nicht umsonst gibt es in den südeuropäischen Ländern oft eine Siesta - was aber nicht bedeutet, dass die Sonne nach 15 Uhr nicht mehr gefährlich ist. Natürlich sollte man sich auch am Nachmittag mit einem Sonnenschutzprodukt mit entsprechend hohem UV-Filter schützen.

Mythos 4: Meine Sonnencreme habe ich seit Jahren, die hält noch.

Erasim: Eine vor mehreren Jahren geöffnete Sonnencreme sollte besser in den Müll - Nachhaltigkeit hin oder her. Meistens nimmt man beim Öffnen einer alten Sonnencreme schon den veränderten Geruch oder eine andere Konsistenz wahr. Eine übriggebliebene Sonnencreme vom Vorjahr kann man aber durchaus noch verwenden - vorausgesetzt sie wurde unter 25 Grad Celcius trocken gelagert. Ein weiterer Anhaltspunkt wie lange man die Sonnencreme verwenden kann, ist neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum das auf der Verpackung aufgedruckte Tiegel-Symbol. Dieses gibt an, wie lange das Produkt nach dem erstmaligen Öffnen stabil bleibt und bedenkenlos geschmiert werden kann.

Mythos 5: Wenn ich mich sonne und einen Sonnenbrand bekomme, werde ich schneller braun.

Erasim: Ganz falsch. Sonnenbrand ist eine starke Entzündungsreaktion der Haut, gleichzusetzen mit einer Brandverletzung. In der Abheilungsphase kommt es zu einem erhöhten Zellumsatz und somit oft zu einem Abschuppen der Haut, was der ersehnten Bräune ein rasches Ende setzt.

Mythos 6: Ich habe sowieso dunklere Haut, also muss ich mich nicht eincremen.

Erasim: Auch hier muss ich widersprechen. Bei dünkleren Hauttypen besteht lediglich eine etwas längere Eigenschutzzeit in der Sonne - d.h. die Zeitspanne in der man ungeschützt ohne Entstehung von Sonnenbrand in der Sonne verbringen kann. Bei hellen Hauttypen beträgt die Eigenschutzzeit 5-10 Minuten und verlängert sich auf 60-90 Minuten bei sehr dunkler Haut mit Hauttyp 5.

Warum Sonnencreme wichtig ist

Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass die Verendung von Sonnencreme an sich einen „protektiven Effekt auf die Entstehung von Hautkrebs hat, das heißt, auch wenn ich nicht so lange in der Sonne bleibe, dass ein Sonnenbrand entsteht, schützt die Verwendung von Sonnencreme meine Haut vor UV-Schäden“, erklärt die Hautärtzin.

Sonnenbrände, vor allem jene in der Kindheit, führen zu einem erhöhten Risiko für Hautkrebs. Erasim warnt: „Die gefährlichste Form von Hautkrebs, das maligne Melanom, umgangssprachlich auch als schwarzer Hautkrebs bezeichnet, hat leider die Eigenschaft, sich unbemerkt relativ schnell im Körper auszubreiten und kann somit nicht selten tödlich enden.“ Deshalb sei es so wichtig, sich entsprechend vor der Sonne zu schützen. „Dazu gehört neben einem sinnvollen Umgang mit der Sonne natürlich die Verwendung von Sonnencreme! Einmal jährlich sollte eine Hautcheck beim Dermatologen oder bei der Dermatologin durchgeführt werden, um Veränderungen an der Haut frühzeitig zu erkennen und zu behandeln“, appelliert die Dermatologin.