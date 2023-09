Nach Fund in Klosterneuburger Au: Glücksschweinchen Sissi darf leben!

Sie ist ein wahres Glücksschwein! Sissi, das Minischwein-Mädchen, das in der Au aufgegriffen wurde, übersiedelt heute, Samstag, auf ihren neuen Lebensplatz. „Sissi darf zu einem einsamen Buben bei einer Familie bei St. Pölten ziehen“, freut sich Tierhilfe-Obfrau Angelika Fuchs. Somit steht dem tierischen Happy End nicht mehr im Weg.

Der Tierhilfe-Obfrau Angelika Fuchs ist Schweinchen Sissi ans Herz gewachsen. Foto: Tierhilfe Klosterneuburg

Das weitere Schicksal des süßen Schweinchens war aber lange ungewiss. Da die Herkunft von Sissi - so haben sie ihre Retter Philipp und Matthias getauft - nicht zweifelsfrei klar war, musste ein Bluttest her, um Krankheiten, etwa die Schweinepest, auszuschließen. Nach bangem Warten hat es Obfrau Fuchs nun schwarz auf weiß: „Der Bluttest ist negativ!“, jubelt sie. Während der Auswertung der Blutprobe war das Schweinchen bei Fuchs in Quarantäne: „Sie ist einfach zuckersüß!“ Der Abschied fällt Fuchs schwer - „ein lachendes und ein weinendes Auge“ -, aber schließlich wartet schon ein schöner Lebensplatz auf das Ferkel.

Den hat sie sich redlich verdient, schließlich musste Sissi in ihrem jungen Leben schon viel durchmachen: Das Weibchen wurde am Mittwoch, 6. September, in der Klosterneuburger Au aufgegriffen. Dort war es zuvor tagelang herumgeirrt und fälschlicherweise für ein Wildschwein gehalten worden. Tatsächlich ist Sissi aber ein junges Mini-Schwein, das ausgewachsen 40 bis 50 Kilogramm erreichen kann - wie genau sie in die Rollfährenstraße kam, ist unklar.

Und nach den Strapazen der vergangenen Tage, geht's ins neue Zuhause. Schwein gehabt!