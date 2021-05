Zwischen 2015 und 2017 soll der 65-jährige Angeklagte aus Klosterneuburg einen damals in Klosterneuburg (und heute in Wien) ansässigen Anwalt in seiner Zahlungsunfähigkeit getäuscht haben, warf ihm Staatsanwältin Doris Demler vor. Dabei habe schon längst die Kostendeckung gefehlt, und der Angeklagte sei insolvent gewesen.

Verteidigerin Alexia Stuefer erinnerte daran, dass der Angeklagte immerhin eine Anzahlung geleistet hatte. „Er hat geglaubt, dass er zahlen kann“, so Stuefer. Sie legte zudem einen Befund vor, wonach er seit 2019 an Alzheimer leidet. „Es geht ihm nicht sehr gut, sie sehen einen gebrochenen Mann“, spielte die Verteidigerin auf die Lebensumstände ihres Mandanten an. Er habe erfolgreich eine Verpackungsfirma geleitet, diese aber verkaufen müssen und sei in die Immobilienbranche gewechselt.

Schwierig gestaltete sich die Befragung durch Richter Rainer Klebermaß, der Angeklagte tat sich sichtlich schwer, Fragen zu beantworten. Weitgehend unbeantwortet blieb die Frage: „Konnten Sie sich den Anwalt leisten?“ Auf Mahnschreiben habe der Klosterneuburger „in Mails immer von tollen Aufträgen geschwärmt“, zitierte der Richter aus dem Akt.

So habe der Angeklagte eine große Provision für den Verkauf der Tourismusschule in Aussicht gestellt. Dabei habe es gegen ihn seit 2007 über 100 Exekutionen gegeben. „Wer so viele Exekutionen hat, der ist pleite!“, erklärte Klebermaß.

Honorarforderungen nicht beglichen

Der geschädigte Anwalt hatte mit seiner Anzeige im Jänner 2021 den Prozess ins Rollen gebracht und sich als Privatbeteiligter dem Strafprozess angeschlossen. Ursprünglich hätte er als junger Anwalt im Jahr 2015 nur den Verkauf einer Liegenschaft regeln sollen, doch die Aufträge wurden mehr.

Der Angeklagte habe „den Eindruck erweckt, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein.“ Ungewöhnlich: Er habe die Anzahlung in Höhe von 5.000 Euro in bar mitgehabt. Danach sei aber keine Honorarforderung mehr beglichen worden, der Anwalt hat aber „im Vertrauen auf Zahlungen weitergearbeitet.“ Er habe auch mehrmals versucht, den 65-Jährigen zu kontaktieren, es sei schließlich nur die Anzeige übrig geblieben.

Auf Detailfragen von Verteidigerin Stuefer schilderte der Anwalt weitere Details: Rund zehn Verfahren habe er für den Angeklagten geführt. Etwa im Juni 2016 habe er von den wirtschaftlichen Problemen erfahren, seine Arbeit habe er im Juli 2017 eingestellt, „da war das Vertrauen weg.“

Staatsanwältin Demler erneuerte in ihrem Plädoyer den Vorwurf, der Angeklagte habe durch Mails gezeigt, dass er erfolgreich sei. Die Verteidigerin wies darauf hin, dass ihr Mandant bei der Aufklärung mitgearbeitet hatte und kein Vorsatz vorliege. Der Angeklagte selbst erklärte: „Es tut mir leid, dass es so gekommen ist.“

Urteil nicht rechtskräftig

Nach kurzer Beratung lautete die Strafe drei Monate bedingt auf drei Jahre und die Zahlung von etwas über 20.000 Euro. „Sie haben Zahlungsfähigkeit vorgespielt, als es schon Exekutionen gab“, begründete Klebermaß das Urteil. Und die angeblich anstehenden Provisionen aus der Maklertätigkeit – „das war alles heiße Luft!“, so der Richter.

Der Lebenswandel und ein Geständnis wurden mildernd gewertet. Der Angeklagte erbat Bedenkzeit, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.