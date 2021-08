Auch in Klosterneuburg ist der Trend zu beobachten, dass immer weniger Kinder ausreichend lernen, sich sicher im Wasser zu bewegen, erklärt Ruth Strehl von der Schwimmschule Nautilus, die im Happyland tätig ist. Dabei geht es Klosterneuburg infrastrukturell wesentlich besser als weiten Teilen des Landes. „Ich bin in Kontakt mit vielen Schwimmschulen, und das Problem ist fast überall dasselbe. Man braucht mehr Platz. In Klosterneuburg ist das Angebot zum Glück noch sehr vielseitig. Wir von der Schwimmschule Nautilus haben mit dem Happyland einen Partner, den man nicht genug schätzen kann,“ erklärt die Leiterin der Schwimmschule, die vor Kurzem auch einen Verband für Schwimmschulen und Schwimmlehrerinnen gegründet hat.

Die Vorzüge des Happylands bringt die passionierte Schwimmlehrerin auf den Punkt: „Wir haben hier zwei Becken, die ideal zusammenwirken. Im Wellenbecken kann man die Wassertiefe frei wählen und sich spielerisch an das Wasser gewöhnen. Im Sportbecken kann man dann vertiefend an der Technik arbeiten.“

Mangelndes Interesse der Bevölkerung kann ihrer Meinung nach nicht der Grund für die beunruhigenden Zahlen an Nichtschwimmern und schlechten Schwimmern sein, denn allein im Bereich der Kinder und Jugendlichen bietet die Schwimmschule wöchentlich 25 Kurseinheiten an, die allesamt gut besucht sind. „Wir haben eine ausgezeichnete Situation, und selbst wir könnten noch mehr Wasserzeiten brauchen.“ Zusätzlich braucht es laut Strehl aber auch bessere Ausbildungen für Lehrer und Schwimmlehrer. Im Leistungssport ist das Angebot sehr vielfältig, für die Basis fehle aber oft die Kompetenz.

Auch Happyland-Geschäftsführer Wolfgang Ziegler sieht den Schwimmunterricht und das Bad als einen der wichtigsten Aufträge des Happylands: „Wir wollen allen Schulen und Kindern die wichtige Möglichkeit bieten, bei uns das Schwimmen zu erlernen, und wir arbeiten intensiv mit den Schulen und der Schwimmschule zusammen.“

Dass die infrastrukturellen Bedingungen in Klosterneuburg dabei noch wesentlich besser sind als üblich, sieht auch Ziegler so: „Wir haben sogar Anfragen von Schulen aus Wien, die dort keinen Platz haben.“