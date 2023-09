Benediktion im Stift Klosterneuburg, neuer Propst: „Ich bin bereit“

„Ich bin bereit“, gelobt der neue Propst Anton Höslinger vor den Augen hunderter Besucherinnen und Besucher. Und auch sie versprechen: Sie sind bereit, Höslinger in seinem Amt zu unterstützen. Seit 14. August hat das Stift Klosterneuburg einen neuen Leiter, am Sonntag wurde der 67. Propst gesegnet und zum Abt geweiht.

Kardinal Christoph Schönborn, der die Benediktion vornahm, zitiert in seiner Predigt aus der Augustinus-Regel: „Das Erste, warum ihr in Gemeinschaft zusammenlebt, ist, einmütig im Haus zu wohnen, und ein Herz und eine Seele zu sein auf Gott hin“. Das ist seit der Gründung eines der obersten Prinzipien.

Aber, und das gibt der Kardinal in seiner Rede zu, heute steckt die Kirche in einer Krise: Gläubige treten aus der Kirche aus, Priester legen ihr Amt nieder, der Neuzugang von Novizen ist rückläufig, auch die Orden haben Nachwuchsprobleme. Dazu kommt der Missbrauchsskandal und die Sorge um die eigene Reputation anstatt den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. „Heute stehen die Politik und die Kirche in der Vertrauensskala an unterster Stelle“, so Kardinal Schönborn, „und in dieser Situation sollst du, lieber Propst Anton, die Leitung des Stifts übernehmen.“ Der Appell dazu: „Es gilt nicht, die Augen vor den nüchternen Tatsachen zu verschließen, aber es hilft auch nicht, in Resignation zu versinken. Heute sind so viele Menschen auf der Suche, seien wir unter ihnen.“

„Mann, der das Wort Gottes kennt und lebt“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont ebenso: In einer Zeit mit vielen Herausforderungen brauche es „Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu tragen und diese Herausforderungen anzunehmen. Menschen, die bereit sind, eine Trendwende einzuleiten, die Halt und Orientierung geben und die gute Hirten sind.“ Als Landeshauptfrau und Klosterneuburgerin, aber auch als Vertraute und Freundin beschreibt Mikl-Leitner Propst Anton als „Mann, der das Wort Gottes kennt und der es auch lebt. Du verstehst es, deinen starken Glauben in die Tat umzusetzen. Ich bin überzeugt, du kannst ein guter Hirte sein – für das Stift und den Konvent, für die Region und das Land, und für all die Menschen, die Halt und Orientierung suchen“.

Propst Anton Höslinger mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Foto: Stift/kathbild.at/Franz Josef Rupprecht

Höslinger stehe für einen Neuanfang, heben die Landeshauptfrau und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager unisono hervor: „Ein neues Kapitel in der Geschichte des Stifts und somit auch in der Geschichte der Stadt wird aufgeschlagen“, meint der Stadtchef, der Höslinger als „Kirchenmann aus und mit dem Volke kennt: „Das Stift ist stark mit den Menschen verbunden, ich wünsche dir, lieber Anton, eine Zeit als Propst, in der die Menschen zur Kirche stehen. Du bist eine prägende Persönlichkeit für die Stadt, möge das Stift unter deiner Führung eine religiöse Quelle der Orientierung sein.“

Wenn wir erfüllt sind vom Wort Gottes, dann können wir die Weisung Gottes den Menschen erklären – durch unser Wort und noch viel mehr durch unser Leben. Anton Höslinger, Propst

Das Stift Klosterneuburg sei ein Ort der Spiritualität und seine Bedeutung für Stadt und Land zentral . Schmuckenschlager: „Das religiöse Fundament wurde in den letzten Jahrzehnten von Prälat Bernhard Backovsky aufgebaut. Die Türen des Stiftes standen für die Menschen immer offen und er war für sie immer da“, erläutert der Bürgermeister, „und es sind, laut Bernhard immer zwei Dinge, die es zu tun gilt: denken und danken. Ich denke, wir dürfen dir heute danken.“

Worte an den Vorgänger richtet auch Kardinal Christoph Schönborn: „Großen Dank ist Altabt Bernhard Backovsky geschuldet, vieles ist gut gelungen, die Wunden möge der Herr heilen“, so der Kardinal, „er ist der Arzt für unsere und der Wunden anderer.“

„Die Freude an Gott ist unsere Kraft“

Dank – an Geistlichkeit, Politik, Familie, Freunde sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stiftes – spricht auch der neue Propst aus. Und er richtete sich besonders an seine Mitbrüder: „Wenn wir erfüllt sind vom Wort Gottes, dann können wir die Weisung Gottes den Menschen erklären – durch unser Wort und noch viel mehr durch unser Leben. Gehen wir die Arbeit gemeinsam und in Freude an, denn die Freude an Gott ist unsere Kraft.“

Zur Person

Anton Wolfgang Höslinger wurde am 5. Jänner 1970 in Klosterneuburg geboren, trat im August 1989 in das Stift ein, erhielt seine Priesterweihe am 13. April 1998, war 1992 bis 2004 als Zeremoniär, von 1998 bis 2003 als Kaplan in der Stiftspfarre Klosterneuburg, von 2003 bis 2005 als Pfarrer in der Stiftspfarre Donaufeld tätig. Von 2005 bis 2016 war er als Novizenmeister und Klerikerdirektor des Stiftes, 2010 bis 2016 als Sekretär des Abt-Primas tätig. Mit Mai 2016 wurde Anton Höslinger zum Assistenten des Stiftskämmerers und mit Dezember 2021 als interimistischer Kämmerer berufen. Seit 2002 ist er auch als Generalsekretär der Österreichischen Augustiner-Chorherren-Kongregation, seit 2005 Kapitelsekretär und seit November 2021 als Pfarrprovisor in der Pfarre Maria Hietzing tätig. Mit 14. August 2023 wurde er zum 67. Propst des Stiftes Klosterneuburg gewählt.