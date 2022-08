Weidling: Ein Bild kehrt zurück

Werbung

Das Original des Marienbild vom Agnes-Bründl hängt im Pfarrheim, und wurde im Auftrag des Bildungs- und Geselligkeitsvereines kopiert, um die Kopie am Originalplatz wieder aufzustellen. Am 3. September, um 15 Uhr, wird es dort von Pfarrer Hugo Slaattelid gesegnet.

Zur Geschichte:

Oberhalb von Weidling auf dem Weg zum Hermannskogel, stand bis 1230 das Dorf Kogelbrunn. In der Nähe dieses Dorfes befand sich eine Quelle, die Agnes-Bründl genannte wurde.

In den Windungen der Rinde einer neben der Quelle stehenden Buche glaubte man, ein Bild der Jungfrau Maria zu erkennen. 1805 wurde dort auf Eisenblech ein gemaltes Marienbild angebracht. Angebliche Heilungen durch das Wasser der Quelle brachten in den folgenden Jahren viele tausende Wallfahrer an diesen Ort.

Verschiedener religiöser Unfug veranlasste den niederösterreichischen Regierungspräsidenten Freiherr von Reichmann, die uralte Buche, an deren Stamm das angeblich wundertätige Marienbild hing, und zwischen deren Wurzel die Quelle entsprang, am 15. Oktober 1817 von Holzhauern umlegen zu lassen. Die Quelle wurde zugeschüttet.

1931 erhält das Marienbild, nach einer Renovierung durch den Klosterneuburger Vergolder Mathiasch, einen Platz in der Weidlinger Pfarrkirche auf dem Seitenaltar der Epistelseite. Jetzt soll – zumindest eine Kopie des Bildes – wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückkommen.

Wer Lust hat, kann der Segnung beiwohnen. Ein Sonderbus bringt die Interessenten zur Agneswiese und zurück. Die Abfahrt ist um 14 Uhr vom Gasthaus Trat, Zusteigmöglichkeit ist bei allen Busstationen.

Eine Anmeldung für die Busfahrt ( 15 €, BGV-Mitglieder 10€) unter 02243/35671 oder via Mail zuschmann.helmut@hotmail.com ist notwendig. Danach ist ein gemütliches Beisammensein im Gasthaus zum Agnesbründl geplant.

