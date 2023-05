Quartier 1114 bietet in Klosterneuburg Raum für Inspiration

Vor allem die Kulturbetriebe des Stifts Klosterneuburg hätten sich schon lange Seminarräume gewünscht, schildert deren Leiter Matthias Hofmeister-Kiss bei der Eröffnung des neuen „Quartier 1114“. Vor zwei Jahren dann sei Stifts-Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner zu ihm gekommen mit den Worten: „wir haben da ein paar Seminarräume gefunden...“ Wobei, schmunzelt Gahleitner, zu diesem Zeitpunkt noch „der Plan war, dass es wenig kostet“.

Was folgte, war viel Arbeit des Teams im Stift, und der ausführenden Firmen für die Renovierung des ehemaligen Kornspeichers, des „Schüttkastens“. Federführend an Bord: Kerstin Friedl, ohne die, wie Hofmeister-Kiss anerkennend dankt, „wir noch nicht einmal einen Namen hätten.“

Gespannt, was Gahleitner noch alles finden werde, zeigt sich Vizebürgermeister Roland Honeder. Der ehemalige Kornspeicher als Repräsentant der Wissensvermehrung böte eine schöne Analogie: Denn wer ein Korn pflanze, sorge für mehr.

Der Name, „Quartier 1114“, enthält nicht ohne Grund eine Referenz auf das Gründungsjahr des Stifts Klosterneuburg. „Daraus darf Vertrauen und Stabilität für die Planung neuer Projekte gezogen werden“, interpretiert Prälat Maximilian Fürnsinn bei des Segnung der neuen Räumlichkeiten. Das Wort „Quartier“ solle hier seiner Ursprungsbedeutung von Gastfreundschaft und Aufnahme gerecht werden, und so wünsche er sich, dass sich die Gäste hier wohl fühlen werden. Die Nähe zur Kirche sei ein weiterer Bonus, und so hoffe Fürnsinn, dass einige Seminargäste den Weg dort hinein finden werden.

Räume für Seminare und mehr

Die vier Seminarräume „Leopold und Agnes“, „St. Laurent“, „Chorus“ und „Samubucus“ sind modern ausgestattet für Seminare und Teambuildings, mit dem „Sambucus“ findet sich auch ein multifunktionaler Saal, der auch zum Tanz oder zur Gymnastik einlädt. Hier wurde dafür auch eigens Parkettboden gelegt sowei ein großer Spiegel integriert. Im großen Aufenthaltsbereich findet sich Raum zum Austausch und um einander zu begegnen.

Wie es sich für königliche Hoheiten gehört, sind „Leopold und Agnes“ zwar vereint, können sich jedoch in eigene Gemächer zurückziehen: Der Raum „Leopold und Agnes“ lässt sich auf zwei Räume teilen.

