Die Klänge der Streicher in Kierling

Nach dem erfolgreichen "Concerto grotto" vor dem Sommer präsentiert sich die Philharmonie Klosterneuburg wieder ihrem schon treuen Publikum.

Kommenden Sonntag, 8. Oktober, findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche Kierling eine "Serenade" statt, in der ein interessanter Mix an Konzertstücken für Streicher geboten wird. Auf dem Programm stehen Werke von Edward Elgar, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Robert Volkmann. Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Roland Herret. Karten um 25 Euro gibt es an der Abendkasse, Reservierungen sind unter klosterneuburg.philharmonie@gmail.com möglich.