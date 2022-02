Landesklinikum Klosterneuburg: 24 Stunden voll im Einsatz

Die Zurückstufung des Klosterneuburger Spitals zu einer Tagesklinik hat bei den Bewohnern der drittgrößten Stadt in Niederösterreich nicht nur aus funktionalen Gründen Proteste ausgelöst. Auch am Stolz der Klosterneuburger hat diese Reduktion schwer genagt. Nun – nach einem Probelauf, der im November des Vorjahres startete – kann der Betrieb der chirurgisch-unfallchirurgischen Ambulanz auch nachts und an Wochenenden angeboten werden. Laut Spitalsführung wurde das durch gezielten Personaleinsatz und straffe Organisation möglich. Die NÖN sprach mit dem ärztlichen Direktor des Landesklinikums Klosterneuburg, Herbert Huscsava.

Der ärztliche Direktor des Landesklinikums Klosterneuburg Herbert Huscsava. Foto: LK Klosterneuburg

NÖN: Was bedeutet der 24-Stunden-Betrieb der unfallchirurgischen Anbulanz für die Bevölkerung im Einzugsgebiet?

Herbert Huscsava: Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, nach Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen für die Bevölkerung in Klosterneuburg und Umland nunmehr an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr eine ambulante chirurgische Versorgung gewährleisten zu können. Für die Bevölkerung im Einzugsgebiet bedeutet das, dass beispielsweise der gebrochene Arm oder die Platzwunde in Klosterneuburg rund um die Uhr versorgt werden und keine Fahrt in benachbarte Krankenhäuser mehr notwendig ist.

Mit dem eigenen „KG“ ins Spital

Um einen Knochenbruch festzustellen, braucht man ein Röntgenbild. Steht das Röntgen auch in der Nacht und an den Wochenenden zur Verfügung?

Die Diagnostik mittels Röntgen und CT steht uns in vollem Umfang zur Verfügung. Bei Bedarf können wir sogar über Teleradiologie die Fachmeinung eines Spezialisten aus einem anderen Klinikum einholen.

Welche Frakturen können im Landesklinikum Klosterneuburg versorgt werden?

Die konservative Behandlung von Knochenbrüchen mit einem Gipsverband nehmen wir auf jeden Fall in Klosterneuburg wahr.

Operativ können wir die Basisversorgung sicherstellen, das bedeutet, dass operative Eingriffe, die im Rahmen eines tagesklinischen Aufenthaltes möglich sind, im Landesklinikum Klosterneuburg durchgeführt werden. Je nach Dringlichkeit des Eingriffs und in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand des Verletzten wird die Operation am selben Tag oder an einem der Folgetage sinnvoller sein. Das betrifft Eingriffe am Handgelenk, der Handwurzel und an den Fingern. Auch einfache Operationen am Sprunggelenk sind möglich. Meniskus- und Kreuzbandoperationen werden in unsere Tagesklinik ohnehin routinemäßig durchgeführt.

Bei komplizierten Frakturen, bei denen ein stationärer Aufenthalt nötig ist, übernehmen wir gerne die Erstversorgung und leiten den Patienten an eine Fachabteilung weiter.

Operativ können wir die Basisversorgung sicherstellen

Und wenn sich jemand bei der Gartenarbeit am Wochenende eine blutende Wunde zuzieht, kann er ebenfalls ins Landesklinikum Klosterneuburg kommen?

Ja! Die Wundversorgung gehört zu den häufigsten Aufgaben der Chirurgen. Ein großer Vorteil der neuen Ambulanzregelung ist es, dass Akutverletzungen direkt vor Ort versorgt werden und man auch für die Kontrollen keinen weiten Weg auf sich nehmen muss. Unsere Wundmanager sind auf die fachgerechte Behandlung chronischer Wunden spezialisiert.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden