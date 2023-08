Krönung der Kurzfilme in Klosterneuburg

Vollbild

Jury des Kurzfilmfestivals: Stefan Ruzowitzky, Christoph Rainer, Faris Rahoma. Stadträtin Maria Theresia Eder, NÖN-Redaktionsleiter Christoph Hornstein, Kulturamtsleiter Franz Brenner. Klosterneuburg-Jurymitglied Alma Hasun (l.) und Stadträtin Maria Theresia Eder (r.) übergeben die "Lobende Erwähung" im Klosterneuburg-Wettbewerb für das Musikvideo "Dadi Freyr - Moves to Make". Klosterneuburgs Siegerteam: Der beste Klosterneuburger Film heißt "Gschichtl". Rotary-Spezialpreis für den Film mit dem größten Sozialen Engagement, "Land der Berge": Jury-Mitglieder Faris Rahoma, Stefan Ruzowitzky, Regisseurin Olga Kosanovic, Rotary-Präsident Christof Kier. Spezialpreis der Jury für "Hardly Working" von "Total Refusal". Die Auszeichnung für den Besten Film der Shortynale 2023 geht an "Das andere Ende der Straße". Mit dem beliebten "Emoji-Quiz" verkündete Christoph Rainer den Publikums-Preis. Schon erraten? Der Publikumspreis geht an "Das Rotohr" von Paul Drey.

