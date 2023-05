Erfolgreiche Saison der Fahrradkurse für Klosterneuburgs Volksschulen

Mit Unterstützung seitens der Stadtgemeinde Klosterneuburg und der zuständigen Stadträtin für Bildung, Familien und Frauen Maria Theresia Eder und in Kooperation mit Österreichs führendem Kinderradhersteller woom haben auch heuer wieder Schülerinnen und Schüler aus fünf Schulen und zehn Klassen aus Klosterneuburg an den Fahrradsicherheitstrainings für Volksschulklassen im Happyland teilgenommen.

Die zwei Stunden Kurse wurden von zertifizierten Radfahrlehrerinnen und Radfahrlehrer der „FahrSicherRad“ Radfahrschule betreut und geleitet. Die Vorbereitung auf das sichere Verhalten der Kinder im Straßenverkehr und den richtigen Umgang mit anderem Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern stehen dabei im Mittelpunkt. In Einzel- und Gruppenübungen werden sowohl Anfängerinndn und Anfänger begleitet, das Radfahren Schritt für Schritt zu erlernen, als auch für Fortgeschrittene das Fahrkönnen gefestigt. Zusätzlich dienen die Kurse als Vorbereitung zur freiwilligen Fahrradprüfung, die ab dem 10. Lebensjahr möglich ist.

Die Themen Mobilität und Klimaschutz gewinnen bei allen Planungen und Entscheidungen bei uns im Happyland mehr und mehr an Bedeutung Wolfgang Ziegler, Geschäftsführer Happyland Klosterneuburg

„Es gibt wohl keinen geeigneteren Ort in Klosterneuburg als das Happyland mit seiner Infrastruktur. Neben Schwimmen und Eislaufen steht nun auch sicheres Fahrradfahren für alle Klosterneuburger Volksschüler:innen am Programm!“ freut sich Happyland Geschäftsführer Wolfgang Ziegler über Initiative. „Die Themen Mobilität und Klimaschutz gewinnen bei allen Planungen und Entscheidungen bei uns im Happyland mehr und mehr an Bedeutung. Wir haben die Infrastruktur für Radfahrerinnen und Radfahrer verbessert und erste Radangebote gesetzt. Die kostenlosen Radfahrkurse für Volksschulen soll es auch 2024 wieder geben!“

