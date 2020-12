Die hügelige Landschaft bewegt viele Klosterneuburger schon jetzt dazu, beim Umstieg auf ein neues Fahrrad gleich den entsprechenden Motor mitzukaufen. Mit dem E-Bike kommt man bequem bergauf und kann auch längere Strecken problemlos bewältigen.

Auch die Attraktivität für den Arbeitsweg wurde mit dem E- Bike gesteigert. Nun sollen versperrbare Mietfahrradboxen an den Bahnhöfen und an den Bushaltestellen aufgestellt werden. So können die hochwertigen Fahrräder, vor Wetter und Umwelt geschützt, dort sicher abgestellt werden, wo der Umstieg auf Bus und Bahn ein schnelles Weiterkommen gewährleistet.

Es ist ein weiteres Puzzlestück in der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzepts 2030+, in dem es auf Seite 72 heißt: „Im Zuge des {STEK 2030+} soll die Kombination und Verknüpfung verschiedener Mobilitätsformen vereinfacht werden. Dafür sind sogenannte multimodale Knoten besonders wichtig, da sie das unkomplizierte Umsteigen zwischen den Verkehrsträgern ermöglichen.“

Seitenhieb auf den Verkehrsstadtrat

„Dass so etwas möglich ist, sieht man an den Beispielen Baden und Mödling. Hier hat die ÖBB die Kosten für die Errichtung übernommen.“ Das e5-Team: Roland Honeder und Leopold Spitzbart

„Seit 2018 ist das Klosterneuburger e5-Team bemüht, hier eine optimale Lösung zu finden. Auch die Radlobby Klosterneuburg hat hier schon ihre Wünsche und Anregungen eingebracht. Der Verkehrsstadtrat ist hier leider noch nicht aktiv geworden – von einer Umsetzung dieser Forderung ist weit und breit nichts zu sehen“, so das e5- Team mit Vize Roland Honeder und UmweltgemeinderatLeopold Spitzbart von der ÖVP.

Das war schließlich der Grund, warum die ÖVP in der letzten Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag einbrachte, wonach eine Liste sinnvoller Aufstellplätze, die Wahl des richtigen Produktes, ein Modellmietvertrag und eine mögliche Kooperation mit der ÖBB erarbeitet werden soll. Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK) wird aufgefordert, hier ein kostengünstiges Modell für Klosterneuburg zu erreichen. „Dass so etwas möglich ist, sieht man an den Beispielen Baden und Mödling. Hier hat die ÖBB die Kosten für die Errichtung übernommen“, weiß die Führung des e5 Teams.

Damit das Projekt möglichst effizient und rasch umgesetzt wird, sollen auch das e5-Team und der Ausschuss für Klimaschutz miteinbezogen werden. Laufende Infos über die Verfügbarkeit und Konditionen der Mietfahrradboxen wird es über die Homepage der Stadtgemeinde und das Amtsblatt geben.

Verkehrsausschuss arbeitet schon

„Über die Standorte der Fahrrad-Garagen haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht“, versteht Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK) den Seitenhieb nicht. Und weiter: „Da jetzt offenbar die ÖVP den Willen zeigt, für dieses Projekt auch Geld auszugeben, können wir nun konkrete Schritte zur Umsetzung angehen.“ Der Verkehrsausschuss sei jedenfalls mit der Sache betraut.