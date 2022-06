Klosterneuburger Schüler-Flashmob setzte Zeichen des Zusammenhalts

Werbung

„Alle Menschen werden Brüder“ – Diese Textzeile stammt von der „Ode an die Freude“, die Hymne der Europäischen Union. Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Klosterneuburg wollten mit dieser Hymne das Zeichen setzen, dass sie ihre neuen Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Ukraine unterstützen und ihnen bei der Eingewöhnung in der Schule und der Stadt helfen wollen.

Mit den Kunsterziehern gestalteten die Schüler des Gymnasiums Klosterneuburg eigene Plakate für den Flashmob. Foto: Heindl

Derzeit sind etwa 50 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine am Gymnasium. Sie sind in drei Deutsch-Förderklassen untergebracht. In diesen Klassen haben sie vier Stunden pro Tag Deutschunterricht und zwei Stunden verbringen sie mit ihren neuen Klassenkollegen im „normalen“ Unterricht. Dafür hat das Gymnasium Klosterneuburg zusätzliche Lehrkräfte bekommen, worüber Direktorin Hemma Poledna sehr froh und dankbar ist.

Eigentlich sollte das Zeichen des Zusammenhalts zwischen den Schülern, Lehrern und Direktion im Schulhof stattfinden. Aufgrund des Wetters wurde aber kurzerhand die Aula in die Bühne für den Flashmob umgewandelt.

Die „Musiker AG“ und die Kunsterzieher des Gymnasiums hatten die Aktion organisiert. Aber auch wenn der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft sehr groß sind, braucht es weitere Unterstützung für die Schule. „Wir bräuchten eigentlich eine eigene Verwaltungskraft und eigene Räume“, hofft Poledna, dass die Unterstützung auch vonseiten der Behörden noch größer wird.

