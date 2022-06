Klosterneuburg bietet Kindern eine breite Palette in der Ferienzeit

Werbung

Kindergärten, Volksschulen und private Anbieter warten im Juli und August mit einer großen Vielfalt für die Kleinen auf – für alle Altersgruppen bietet die Stadt in den Ferien eine unglaublich breite Palette. Neben dem großen Sommerferienspiel mit 30 Stationen mit Gratisteilnahme gibt es auch eine umfangreiche Auswahl an Ganztags-Betreuungsangeboten. Ein Überblick:

Kindergärten : Die NÖ Landeskindergärten sind wie gewohnt in den Ferienwochen eins bis drei (4. bis 22. Juli) und sieben bis neun (16. August bis 2. September) in Betrieb. In dieser Zeit können alle Kinder ihren gewohnten Kindergarten besuchen. In den Ferienwochen vier bis sechs (25. Juli bis 12. August) bietet die Stadtgemeinde Klosterneuburg zusätzlich eine Sommerferienbetreuung in der Stolpeckgasse mit verschiedenen Betreuungszeiten (7 bis 12 Uhr, 14 Uhr oder 16 Uhr) an.

Volksschulen : In den Volksschulen gibt es für die „eigenen“ Schüler Ferienbetreuungen zu verschiedenen Zeiten während der Ferienwochen. „Erkundigen Sie sich bitte bei den Schulen, die Ihre Kinder besuchen“, rät Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder.

Für alle Kinder im Volksschulalter, auch jene, die woanders zur Schule gehen, gibt es in den Ferienwochen eins bis fünf und acht bis neun in der Volksschule Albrechtstraße eine Betreuungsmöglichkeit der Integrativen Hort- und Ferienbetreuung von 7 bis 16 Uhr. Kontakt: 0664/150 17 04, hort@inb-albrechtstrasse.at

Private Anbieter : Elf Anbieter, vom größten Anbieter, dem Champion Feriencamp, der im Happyland während der gesamten Sommerferien wochenweise Betreuung in unterschiedlichster Ausrichtung anbietet, bis hin zu vielen individuellen Anbietern mit Sprach-Lernwochen, Sportwochen, Waldferienwochen, Musikwochen und vieles mehr garantieren, dass wirklich jeder seine idealen Ferien in Klosterneuburg verbringen kann. Das gesamte Angebot aller gemeldeten Ferienbetreuungen sind auf der neuen Suchseite „Familienkompass“ (www.klosterneuburg.at/familienkompass) unter dem Suchbegriff „Ferienbetreuung“ zu finden.

Ferienbetreuungsscheck : Ferienspaß für alle verspricht das Klosterneuburger Fördermodell. Da die Ferienbetreuung Geld kostet, bietet die Stadtgemeinde all jenen, die die Angebote wegen geringerem Einkommen möglicherweise nicht finanzieren könnten, die Möglichkeit, den „Ferienbetreuungsscheck“ zu lösen. Dieser Scheck, ist ein Fördermodell für Familien, bei dem je nach Einkommenssituation bis zu 50 Euro Zuschuss pro Ferienbetreuungswoche und Kind lukriert werden können. Damit wird seitens der Stadt für die Klosterneuburger Familien eine finanzielle Erleichterung ermöglicht.

„Gerade in Zeiten hoher Preissteigerungen ist es wichtig, dass es sozial gestaffelte Förderbeträge zur Unterstützung der Klosterneuburger Kinder gibt, die auch die Finanzierung für Familien erleichtert, die sich das sonst vielleicht nicht leisten können“, freut sich Stadträtin Eder auf einen normalen Sommer nach zwei Jahren covidbedingter Einschränkungen.

Die Abwicklung erfolgt unbürokratisch und einfach über das Sozialamt sowie das Jugendreferat der Stadtgemeinde. Der Ferienbetreuungsscheck kann bei allen in der Stadt registrierten Betreuungseinrichtungen eingelöst werden. Das Ansuchen samt Förderbedingungen steht auf www.klosterneuburg.at unter dem Suchbegriff „Ferienbetreuungsscheck“ zum Download bereit.

Für weitere Informationen steht das Jugendreferat der Stadtgemeinde Klosterneuburg zur Verfügung: 02243 444 – 222 oder jugendreferat@ klosterneuburg.at.

Spezialangebot für ukrainische Kinder

„ferien4kids.at“ will sich als größte österreichische Plattform für Feriencamps und Marktführer in Wien und Niederösterreich mit vielen Campprogrammen angesichts der Dramatik der Ereignisse in der Ukraine und dem Leid vor Ort, aber auch den Bedürfnissen der geflüchteten Kinder, die plötzlich in einem neuen Umfeld aufwachen, nicht verschließen.

Zur Unterstützung der Jugendlichen werden am Standort Strandbad Klosterneuburg/Happyland zwei eigene Feriencampwochen für ukrainische Flüchtlingskinder finanziert. Insgesamt stellt die Plattform 20 Feriencamp-Plätze im Gesamtwert von 7.000 Euro für in Klosterneuburg wohnende Ukrainische Jugendliche zur Verfügung – weitere 16 Plätze gibt es an einem der Wiener Feriencamp Standorte. Die Camps werden von einem ebenfalls geflüchteten ukrainischen Sportlehrer geleitet.

