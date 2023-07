Kreativität in Schwung bringen im „museum gugging“

Das Sommerprogramm im „museum guggung“ ist mit einer seltenen Gelegenheiten gestartet: Das ehemalige Zimmer von August Walla konnte im Haus der Künstler besichtigt werden. Am Sonntag, 6. August, geht es um 14 Uhr weiter mit der Fokusführung „Bilder nach Bildern“, die der Frage nachgeht, wie die Werke von Gugginger Künstlerinnen und Künstler von Vorlagen aus Zeitungen und Magazinen oder von Postkarten beeinflusst wurden. Den Begriff der Art Brut und seine Bedeutung für das „museum gugging“ wird am Dienstag, 25. Juli, um 14.30 Uhr beim „gugginger gugelhupf“ diskutiert - sowohl in der Ausstellung als auch bei Kaffee und Kuchen.

Selbst zum Künstler werden

Nachdem die offene Kreativwerkstatt am Dienstag, 4. Juli, und Mittwoch, 5. Juli, im Rahmen der KinderuniKunst organisiert wurde, findet die Nächste am Donnerstag, 27. Juli, im Rahmen des Ferienspiels Klosterneuburg statt. Mit Fundstücken aus der Natur werden dabei originelle Skulpturen, Windspiele und Traumfänger gebastelt. Im selben Rahmen wird bei der offenen kreativwerkstatt am Mittwoch, 9. August, um 10 Uhr mit ungewöhnlichen Materialien wie Zwiebeln, Wäscheklammern und Knöpfen Druck gemacht – mit ebenso ungewöhnlichen Resultaten. Das „museum gugging“ beteiligt sich ebenso von Montag, 28. August, bis Freitag, 1. September, an der Sommerakademie für Kinder vom Stift Klosterneuburg.