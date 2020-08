Sommer, Sonne, Strand und Chlor: Statt planschen im Meer ist bei vielen Klosterneuburgern heuer eher ein Besuch im Strandbad, Happyland oder an der Donau angesagt. Auch wenn erst die Hälfte der Saison um ist, ziehen Stadtgemeinde und Happyland-Geschäftsführer eine recht positive Bilanz der ersten Wochen. Weniger setzt den Bädern Corona zu, vielmehr ist es wieder einmal das Wetter, das die erste Bilanz etwas trübt.

In dieser Saison dürfen maximal 2.500 Personen gleichzeitig in das Strandbad. Diese Grenze wurde heuer allerdings noch nicht erreicht. „Die Grenze von 2.500 wurde bisher noch nie erreicht, nur letzten Freitag, wo es so heiß war, waren wir bereits bei über 1.800, mussten aber noch nicht ,sperren’“, bestätigt die Stadtgemeinde Klosterneuburg. Wenn die Besucherzahl über 1.800 liegt, veröffentlicht die Stadtgemeinde auf ihrer Homepage die aktuellen Zahlen, damit sich Badegäste schon vorab informieren können, ob ein Besuch im Strandbad überhaupt noch möglich ist.

Der „Babyelefant“ schwimmt heuer mit

Weitere Angebotsbeschränkungen gibt es derzeit im Strandbad außerdem noch für Tageskästchen und den Umkleideraum. Da diese aufgrund von Corona gesperrt sind, hat die Bäderverwaltung am Liegewiesenareal Outdoor-Umkleidekabinen zur Verfügung gestellt. Auch auf die beliebten Schwimmattraktionen und die Schwimmplattform im Altarm müssen die Badegäste in diesem Sommer leider verzichten. Dafür darf gerutscht werden – aber natürlich mit dem entsprechenden Abstand beim Anstellen.

Der „Babyelefant“ schwimmt heuer auch in den Becken mit. Maximal 90 Personen dürfen sich – mit Abstand – gleichzeitig im Sport- und Erlebnisbecken aufhalten. „Die Abstandsregeln werden von den Bademeistern kontrolliert und funktionieren im Großen und Ganzen, manchmal gibt es vielleicht die eine oder andere Unmutsäußerung“, setzt die Stadtgemeinde auch weiterhin auf die Vernunft der Badegäste im Strandbad.

Auf diese Vernunft setzt auch das Happyland. In der Freizeit-Oase gibt es keine grundsätzliche Besucherbeschränkung. Allerdings dürfen sich auch dort in den Becken maximal 90 Personen gleichzeitig aufhalten.

„Die Bademeister sind nicht die Polizei. Sie weisen auf die Regeln hin, und wir haben zahlreiche Schutzmaßnahmen für Gäste und Mitarbeiter getroffen“, erklärt Happyland -Geschäftsführer Wolfgang Ziegler. So wurden zum Beispiel der Zu- und Abgang geregelt, bei der Kassa ein Schutzglas installiert und an etlichen Stellen im Innen- und Außenbereich Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt, die regelmäßig aufgefüllt werden.

„Die Bademeister sind nicht die Polizei. Sie weisen auf die Regeln hin, und wir haben zahlreiche Schutzmaßnahmen für Gäste und Mitarbeiter getroffen.“ Wolfgang Ziegler Geschäftsführer Happyland

„Die Zahlen entwickeln sich vor allem an schönen Tagen gut“, freut sich Ziegler über die Saison, die nach einem schwierigen Start im Juni langsam in die Gänge kommt. Allerdings kann man eine endgültige Bilanz natürlich erst am Ende des Sommers ziehen.

Damit noch mehr Klosterneuburger und Besucher von außerhalb das Happyland nutzen, wurde das Angebot – gerade für Familien – im Außenbereich mit einem Sand- und Wasserspielplatz erweitert. Solche Verbesserungen sollen auch im Innenbereich folgen. Sowohl das Strandbad als auch das Happyland hoffen nun auf einen August, bei dem das Wetter auf ihrer Seite ist. Denn was gibt es Besseres, als an einem heißen Tag ins kühle Nass zu springen und das Urlaubsfeeling direkt vor der eigenen Haustüre zu genießen.