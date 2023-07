NEOS-Frontfrau Collini macht mit „Bankerl-Tour“ in Klosterneuburg Halt

Nach ihrer Unternehmenstour will NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini den Sommer nutzen, um weiter mit den Menschen in den Gemeinden des Landes im Gespräch zu bleiben. Im Rahmen einer Bankerl-Tour lädt Collini Bürgerinnen und Bürger zu einem kühlen Getränk und zu Gesprächen auf der Parkbank ein. „Egal ob im Wald-, Wein-, Most- oder Industrieviertel: Die Herausforderungen für die Menschen sind groß – von der Teuerung, über die fehlende Öffis oder Kinderbetreuungsplätze bis hin zum Klimawandel. Viele haben zunehmend das Gefühl, dass ihnen die Politik nicht zuhört. Ich nutze deshalb den Sommer dafür, um den Bürgerinnen und Bürger ein offenes Ohr zu schenken und gemeinsam über Lösungen zu diskutieren.“

Die Tour der NEOS-Landesparteivorsitzenden wird in 15 Gemeinden Halt machen, darunter auch in Klosterneuburg, genauer gesagt am Rathausplatz. Am Freitag, 4. August, wird Indra Collini von 9.30 bis 11.30 am Markt am Stadtplatz (vor Nummer 10-11) zugegen sein. Collini wolle dabei die Menschen wieder ermutigen, sich mit ihren Ideen in der Politik einzubringen. „Denn Politik passiert vor der eigenen Haustüre. Ich möchte die Menschen im Land darin bestärken, Verantwortung in den Gemeinden zu übernehmen und ihr direktes Lebensumfeld zu gestalten. Die anstehende Gemeinderatswahl ist eine Möglichkeit, um für frischen Wind zu sorgen.“