Diese Künstler sind „verwandte seelen“

Die Sommerausstellung der "kindred spirits | verwandte seelen" der „galerie gugging“ präsentiert die Werke von vier Künstlerinnen und Künstlern: Hannes Lehner, Margot, Misleidys Castillo Pedroso und Simone Pellegrini. Obwohl die Herangehensweise dieser vier unterschiedlicher nicht sein könnte, finden sie dennoch eine gemeinsame Verbindung. Die Vielfalt der Wesen, Formen und Linien, die hier aufeinandertreffen, lässt in ihre Welt eintauchen und zeugen von einer beseelten Hingabe. Die Ausstellung besteht aus einer Vielzahl von noch nie gezeigter, älterer aber auch neuerer Werke. Am Mittwoch, 14. Juni um 19 Uhr findet in der „galerie gugging“ die Vernissage in Anwesenheit von Hannes Lehner, Margot und Simone Pellegrini statt. Die Ausstellung "kindred spirits | verwandte seelen" kann von 15. Juni bis 16. September besichtigt werden.