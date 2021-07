In den Ferien ist was los – dank der Ferienbetreuungswelt Klosterneuburg. Jugendamt und Schulreferat der Stadtgemeinde haben eine breite Palette an Angeboten auf die Beine gestellt. Der Ferienbetreuungsscheck erleichtert die Teilnahme, mit der Familienkarte gibt’s gratis Badevergnügen. Der Sommerkindergarten bietet zudem durchgehende Betreuung.

Der Sommer startet in Klosterneuburg so richtig durch. Familienstadträtin Maria-Theresia Eder freut sich auf noch mehr Angebot für die Ferien daheim: „Familien sollen den Sommer in Klosterneuburg entspannt genießen können. Wo wegfahren oft nicht oder nicht im gewünschten Ausmaß möglich ist, sollen Eltern mit der durchgehenden Betreuung im Sommerkindergarten oder Hort unterstützt werden.“

„Es gibt bei den Rätselrallyes wieder jede Menge tolle Preise zu gewinnen – mitmachen lohnt sich!“ Franz Brenner

Auch Franz Brenner, Leiter des Jugendreferats, freut sich: „Heuer wird es einen ereignisreichen Sommer geben! Das Ferienspiel wird als Hybrid-Variante angeboten – mit den gewohnten Stationen, mit verringerter Teilnehmerzahl, aber auch wieder mit drei Rätselrallyes. Es wird wieder spannend, bewegend und lehrreich. Es gibt bei den Rätselrallyes wieder jede Menge tolle Preise zu gewinnen – mitmachen lohnt sich!“

Betreuung in Schulen und Kindergärten

Auch in diesem Sommer wird es in Klosterneuburg ein fast lückenloses Betreuungsangebot für Kindergartenkinder geben. Seitens der Stadtgemeinde Klosterneuburg wird zusätzlich zur herkömmlichen Ferienbetreuung ein zentraler Kindergarten, nämlich jener in der Stolpeckgasse, für die Betreuung in der Ferienwoche 4 zur Verfügung gestellt, abhängig von der Anmeldezahl der Kinder. Je nach Einkommen wird hier mittels Ferienbetreuungsscheck und in besonderen Härtefällen von der Stadt ein Zuschuss gewährt. Der Sommerkindergarten wird somit zusätzlich zu den sechs Wochen Betreuung der Niederösterreichischen Landeskindergärten (Ferienwochen 1 bis 3 und 7 bis 9) auf die Beine gestellt.

Der Ferienhort in den Schulen und private Anbieter garantieren mit einem attraktiven Programm, Sportwochen, Waldferienwochen, Lernwochen oder Deutschkursen, dass wirklich jede und jeder seine idealen Ferien in Klosterneuburg verbringen kann. Das gesamte Angebot ist auf www.klosterneuburg.at/familienmatrix unter dem Suchbegriff „Ferienbetreuung“ zu finden.

Sommerferienspiel lockt mit Vielfalt

Das 35. Sommerferienspiel für alle Kinder und Jugendlichen bietet nach einem Jahr Pause wieder die beliebten Stationen zum Mitmachen, von American Football bis Oper, von Kochen bis Instrumentenbau. Das Programm im Überblick:

Mittwoch, 7. Juli, 13 bis 14.30 Uhr: Stand Up Paddling bei den Champion Feriencamps, 9 bis 15 Jahre. Anmeldung erforderlich!

Mittwoch, 14. Juli, 14 bis 16 Uhr: operklosterneuburg4kids. Besuch der Produktion und Blick hinter die Kulissen. Anmeldung erforderlich!

Freitag, 16. Juli, 16.30 bis 18.30 Uhr: Skate Board Training im Aupark. Ab 6 Jahren. Anmeldung erforderlich!

Mittwoch, 21. Juli, 14 bis 16 Uhr : museum gugging: Im Tiergarten der Kunst, Anmeldung erforderlich!

Donnerstag, 22. Juli, 14 bis 16 Uhr : Fingerfood-Kochen, 10 bis 15 Jahre, Anmeldung ist erforderlich!

Mittwoch, 28. Juli, 14 bis 16 Uhr : Wald und Wegepflege mit Herbert Steiner, Leopoldsberg, Anmeldung erforderlich!

Dienstag, 3. August, 15 bis 17 Uhr: Zillenfahren, Schwimmkönnen erforderlich! Ab 6 Jahren, Anmeldung erforderlich!

Donnerstag, 5. August ab 9 Uhr : Tauchen bei den Champion Feriencamps. Ab 8 Jahren. Anmeldung erforderlich!

Mittwoch, 18. August, 14 Uhr : museum gugging: Sonderausstellungsbesuch mit Sepp, dem Museumsmaskottchen, Anmeldung erforderlich!

Donnerstag, 19. August, 16.30 bis 18.30 Uhr : Skate Board Training im Aupark. Ab 6 Jahren, Anmeldung erforderlich!

Donnerstag, 26. August, 13 bis 14.30 Uhr : American Football bei den Champion Feriencamps. Alter: 10 bis 15 Jahre. Anmeldung erforderlich!

Mittwoch, 1. September, 14 bis 16 Uhr : Besuch beim Geigenbauer Martin Koch. Ab 6 Jahren. Anmeldung erforderlich!

Mittwoch, 1. September, 16 bis 17.30 Uhr : Frisbee-Training für Jugendliche ab 8 Jahren mit den Mosquito Ultimates. Anmeldung erforderlich!

Donnerstag, 2. September, 15 und 16 Uhr : Wing Tsun / Kinder Kung Fu Schnuppertraining. Kurs in zwei Altersgruppen geteilt: 6 bis 10 Jahre (15.00 Uhr) und 11 bis 15 Jahre (16.00 Uhr), Anmeldung erforderlich!

Zusatzangebot Rätselrallyes: Das Klosterneuburger Ferienspiel bietet drei Rätselrallyes an, die Jeder selbstständig absolvieren kann. Die Rätselrallyes finden zu folgenden Terminen statt: 5. bis 23. Juli, 26. Juli bis 14. August, 16. August bis 3. September. Auf dem Programm steht jeweils eine Rätselrallye mit speziellen Aufgaben, die am Anfangstermin ab 8 Uhr auf den Websites www.jcard.at und www.klosterneuburg.at zum Download bereit stehen.

Wissensrallyes zu den Themen historisches Klosterneuburg, Museen und Natur in Klosterneuburg sind zu bewältigen. Wer keinen Drucker zur Verfügung hat, auch kein Problem: Die Fragebögen können ab Montag in der jeweiligen Ferienwoche auch im Jugendreferat (Rathausplatz 25, Nebeneingang Babenbergerhalle) abgeholt werden. Zudem sind auf www.jcard.at und www. klosterneuburg.at auch Abholmöglichkeiten bei den jeweiligen Orten der Rätselrallyes angegeben. Es gibt verschiedene Fragebögen für die Altersgruppe bis zehn Jahren und ab zehn Jahren.