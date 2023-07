Klosterneuburgs Kids ließen Rakete abheben

Nahezu alle Stationen des beliebten Sommerferienspiels für Kinderder Stadtgemeinde sind ausgebucht! Davon konnte sich auch Stadträtin Maria Theresia Eder bei ihrem Besuch bei der Science-Pool Ferienspielstation überzeugen, wo die Kinder beim Thema „Wir heben ab“ eine Trockeneis-Rakete selber basteln konnten. „Toll, dass komplizierte Wissenschaft so einfach und plastisch erklärt werden kann“, freut sie sich über das Erfolgserlebnis der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.Eine Zusatzstation wurde gerade neu eingefügt: Besuch in der Bibliothek und Spielothek St. Martin am 16. August.

Anmeldungen für alle Stationen auf https://shop.eventjet.at/ferienklosterneuburg , oder unter Tel. 02243 444 – 222 DW sowie per Mail an jugendreferat@klosterneuburg.at .