Spiel, Spaß und Unterhaltung zum Sommerstart in Maria Gugging

Die Katastralgemeinde startet mit Spiel, Spaß und Unterhaltung in den Sommer: Am Samstag, 24. Juni, findet ab 16 Uhr das Maria Gugginger Sommerfest am Kinderspielplatz auf der Hilbertpromenade statt.

Anwesend sind viele Vereine des Wallfahrtsortes: Die Feuerwehr versorgt die ganze Familie nicht nur mit Gugging Burger und Würstel, sondern auch die Kinder in einer eigenen Station mit Spaß. Auch die Kinderfreunde bieten Pommes frites für den Hunger und Kinderschminken für die Kleinen. Die La Strada sorgt für weitere kulinarische Schmankerl, der Naturpark Eichenhain für Wein und Aufstrichbrötchen, die Senioren für Mehlspeisen und die Pfarre für Palatschinken. „Es wird hoffentlich für jeden etwas dabei sein“, so Ortsvorsteherin Gabriele Pöll. Das Jugend-Rot-Kreuz ist am Sommerfest mit Hüpfburg und einer weiteren Station vertreten. Ebenso das ISTA mit einer Forschungsstation für alle ab 6 Jahren. „Wir machen selbst vor Ort einen kleinen Kinderparkour. Es gibt auch einen Spielepass, den die Kinder abstempeln und auf der Rückseite ein paar Fragen beantworten können – und dann bekommen sie eine kleine Überraschung“, erklärt Ortsvorsteherin von Maria Gugging.

Es wird ebenso einen DJ vor Ort geben, der die Besucherinnen und Besucher des Festes mit Musik versorgt.