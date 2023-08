Bürgermeister Schmuckenschlager: „FPÖ ist Ego-Partei“

Mehr als zu jeder anderen Jahreszeit bietet der Sommer Zeit zur Entspannung. Besonders in der Politik ist das so. Das Parlament hat zwei Monate Urlaubssperre und auch in der Kommunalpolitik ist eine Art Ruhezeit angebrochen. Zeit für Gespräche. Die NÖN nützt das, um mit dem Stadtoberhaupt Klosterneuburg, Stefan Schmuckenschlager (ÖVP), ein Sommergespräch zu führen.

NÖN: Herr Bürgermeister, Sie waren für die NÖN auch im Urlaub erreichbar und laut Gerüchten schreiben Sie sich frühmorgens Mails ans Rathaus. Muss ein Bürgermeister immer erreichbar sein?

Stefan Schmuckenschlager: Keineswegs. Ich habe mit Vizebürgermeister Honeder einen absolut kompetenten und verlässlichen Vertreter. Aber es bietet sich einfach an, ein wenig am Laufenden zu bleiben. Im Urlaub habe ich ja Zeit! (lacht)

Sie waren auf Urlaub. Einblick ins Privatleben geben Sie – im Vergleich zu anderen Politikern – eher selten, aber wie sieht so ein Sommerurlaub bei Ihnen aus?

Schmuckenschlager: Wir reisen fast immer ans Meer. Besonders gerne sind wir in Kroatien. Heuer waren wir auf der Insel Korcula. Der Urlaub selbst ist vor allem eines: gemütlich! Wir schwimmen, lesen und genießen die Zeit ohne Termine.

Das sogenannte Sommerloch war durch die in Niederösterreich losgetretene Debatte über den Begriff „normal“ geprägt – wie steht der Bürgermeister der drittgrößten Stadt Niederösterreichs dazu?

Schmuckenschlager: ,Denken soll das Wort und nicht das Wort das Denken beherrschen', sagte einmal einer der wichtigsten deutschen Bänker. Ich mag diese sogenannten „Spins“ in der politischen Kommunikation nicht. Hinter der Debatte steht aber die Frage nach Orientierung und Ordnung. Unsere Welt ist in vielfacher Veränderung und da brechen die Wünsche nach der guten alten – „normalen“ – Welt verständlicherweise hervor. Ich beteilige mich aber lieber an der Aufklärung über die Veränderungen. Es gibt nur eine Möglichkeit, diese irritierende Sentimentalität zu lösen, und zwar indem man die Zukunft gestaltet.

Auch in Niederösterreich gab es seit der Landtagswahl starke Veränderungen. Wie stehen sie zum neuen Koalitionspartner FPÖ auf Landesebene?

Schmuckenschlager: Aufgrund des Wahlsystems in Niederösterreich entschied der Wähler, dass die FPÖ drei Regierungsmitglieder erhielt. Die beschlossene Zusammenarbeit ist deswegen belastet, da man vor der Wahl Rot/Blau explizit verhindern wollte und nun Schwarz/Blau entstand. Sachlich haben wir auch in Klosterneuburg immer wieder gute Zusammenarbeit mit der FPÖ. Ihre Ideologie stört mich allerdings und dies zu diskutieren, gehört für mich zur politischen Auseinandersetzung innerhalb unserer Demokratie.

Was stört sie genau daran?

Schmuckenschlager: In der Haltung der FPÖ sehe ich sehr viel Ego-Philosophie. Jedoch ist heute mehr denn je die Kooperation von Menschen weltweit gefragt. Die Natur ist das Maß, nach dem wir uns in diesem Jahrhundert aufgrund der Klimaänderung auszurichten haben. Innerhalb dieser Kreisläufe ist jeder Mensch als unumstößlich gleichwertig zu sehen. Es braucht die Basis der bedingungslosen Wertschätzung des anderen, wie man schon bei Homer nachlesen kann. Dies setzt eine globale Perspektive voraus.

Ich habe auch immer Bedenken, dass die Mittel der Macht zu leichtfertig angewendet werden. Was ist denn das für eine Machtdemonstration, wenn verordnet wird, dass nur Schnitzel und Schweinsbraten gefördert werden oder die Sprache in den Pausen auf den Schulhöfen kontrolliert werden muss? Das hat in meinen Augen nichts mit Freiheit zu tun. Der Schriftsteller Karahasan schreibt: 'Nur Sklaven achten die Gesetze aus Angst, deshalb achten sie nur äußere, staatliche Gesetze. Freie Menschen tragen ihre Gesetze in sich und achten sie, weil sie damit sich selbst achten.' Diese Selbstachtung darf nicht durch Staatsmacht ersetzt werden.

Der Trend zur Wahl von linken und rechten „Rand-Parteien“ ist anhaltend. Finden Parteien der Mitte keine richtigen Antworten mehr auf die Fragen der Gegenwart?

Schmuckenschlager: In der Tagespolitik vermisst man bisweilen den Blick über den Tellerrand. Ich glaube, das ist ein klares Zeichen von Überforderung aufgrund zu komplexer Aufgaben, gepaart mit einem immensen öffentlichen Druck, aufgrund der neuen Medienwelt. Da steigt natürlich die Frustration. Die Basis der Veränderungen liegt im Wandel, in dem wir uns befinden. Das Klima ändert sich, die Altersstruktur der Gesellschaft ebenfalls und die geopolitischen Machtverhältnisse. Das spüren die Menschen. Hier hilft nur Offenheit und langfristige Maßnahmen.

Die diversen NGOs und Lobbygruppen sind in diesem Zusammenhang leider nicht hilfreich. Immer deutlicher wird die Polarisierung im Bereich der Klimapolitik. Gelingt hier keine Umkehr, droht eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft und ein Verfehlen aller Ziele: Sowohl der Wohlstandssicherung, als auch jene des Klimaschutzes.

Wie macht sich dieser Wandel in Klosterneuburg bemerkbar?

Schmuckenschlager: Wir haben in den letzten Jahren unzählige sogenannte „Turnaround“ Projekte bearbeitet. So wurden nur, um wenige Beispiele zu nennen: die Heilanstalt Gugging, die Kaserne, die Bezirkshauptmannschaft, das Hotel in der Au oder etwa das Altersheim der Stadt Wien abgesiedelt oder geschlossen. Das muss erstmal kompensiert werden! Bei der Binnenwanderung innerhalb Österreichs zählt unsere Gemeinde zu den beliebtesten Zielen. Dies führte natürlich zu großer Nachfrage am Wohnungsmarkt, darum wurde das Thema Bauen derart brisant.

Mit dem Prinzip: ,Wandel begleiten, Werte erhalten' konnten wir aber städteplanerische Perspektiven wie das 'Stadtentwicklungskonzept 2030+' entwickeln. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern innerhalb von Jahrzehnten. Da ist kein schneller politischer Erfolg zu erwarten, aber es ist unsere Pflicht, hier an die nächsten Generationen zu denken! Nur mit diesem Denken kann man dem Populismus begegnen. Imitation dieser populistischen Auswüchse führt zu politischem und wirtschaftlichem Stillstand.

Wenn wir kommenden Sonntag GR-Wahlen hätten, mit wem würden Sie danach zusammenarbeiten?

Schmuckenschlager: Jedenfalls mit unseren aktuellen Partnern, den Neos. Wir haben in den letzten Jahren viel gemeinsam erreicht und da wäre eine Fortsetzung sinnvoll. Gleichzeitig wollten wir aber immer die Zusammenarbeit mit allen anderen Parteien forcieren. Das gelingt immer besser. Insbesondere ist wieder ein Vertrauensverhältnis mit dem Fraktionschef der Grünen, Josef Wimmer, entstanden. Mit FPÖ-Chef Josef Pitschko gibt es themenbezogen auch eine gute Basis. Entscheidend ist aber die Übereinstimmung in den Handlungsfeldern Kultur, Natur, Familien und Wissenschaft. Von der 'operklosterneuburg', dem steten Schutz unserer Erholungsräume, Entwicklung der Bildungs-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen bis hin zum „Powerhouse of Innovation“, dem ISTA, spannt sich der Zukunftsbogen.

Sie gehen also davon aus, dass die ÖVP bei den Gemeinderatswahlen 2025 stimmenstärkste Partei bleiben und Sie persönlich wieder das Bürgermeisteramt bekleiden werden?

Schmuckenschlager: Wir werden als Volkspartei sowohl Bilanz wie auch Ausblick auf die kommenden Jahre liefern. Die Entscheidung über die politischen Verhältnisse liegt immer in der Hand von uns allen in Klosterneuburg. Ich glaube aber, dass die Volkspartei Klosterneuburg mit Offenheit und Teamgeist das attraktivste Wahlmotiv bieten wird. Die Stimmenverhältnisse im Gemeinderat entscheiden schließlich dann auch über das Bürgermeisteramt.

Einige bedeutende Vorhaben der letzten Jahre sind ja nicht geglückt. Ich denke da an die Übersiedelung des Umweltbundesamtes, Stollhof, als Park für alle mit Radweg, oder der Stillstand im Projekt neuer Stadtteil 'Pionierviertel'. Sind das für Sie Niederlagen? Und wie gehen Sie mit Niederlagen um?

Schmuckenschlager: Wenn ich von 10 Ideen nur eine einzige durchbringe, ist es die eine Idee wert, es zu probieren. So ist es auch mit politischen Projekten, die besonders von äußeren nicht bestimmbaren Faktoren abhängig sind. Die Entscheidung beim Umweltbundesamt lag nicht in unserer Hand, Stollhof ist noch gar nicht entschieden und das Pionierviertel ist ein Generationenprojekt. Hier darf es keine Hast geben. Aus diesen Erfahrungen lernt man sehr viel und ich analysiere das immer genau.