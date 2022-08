Klosterneuburgs SPÖ-Chef Schmid: „Wir halten, was wir versprechen“

Werbung

NÖN: Sommer, Sonne, Urlaubszeit. Da steht die Politik still, oder?

Karl Schmid: Die politische Sommerpause kann ich nicht nachvollziehen. Ich als zuständiger Sozialstadtrat kann mir keine Sommerpause leisten. Der nächste Winter kommt bestimmt und in der Kommunalpolitik muss man vorbereitend arbeiten. Wie werden sich die Klosterneuburger in Zukunft das Wohnen, das Heizen, ihren Einkauf leisten können?

Was kann man da in der Kommunalpolitik machen?

Wie man in der NÖN lesen konnte, hat der Bürgermeister mit den Stadträten Gespräche geführt, wie man in den einzelnen Ressorts einsparen kann. Aus heutiger Sicht kann ich mir das in meinem Ressort gar nicht vorstellen. Im Gegenteil, wir werden aufstocken müssen. In der Teuerungs-Krise muss man sich als Kommune einfach vorbereiten, dass man Unterstützungen wird geben müssen. Speziell im Energiebereich.

„Man glaubt, dass in Klosterneuburg nur der Geldadel vertreten ist. Die Wähler werden immer wohlhabender und der Rest geht in Klosterneuburg unter. Das ist schon ein Bild, das sich mir darstellt.“

Es geht also um die Teuerung. Wie kann die Gemeindepolitik hier konkret mithelfen?

Die SPÖ hat einen Mehrstufenplan vorgelegt, der auch in einem Punkt eine Deckelung vorschreibt. Die Bundesregierung bleibt aber bei ihrem Gutscheinprinzip und den Entlastungen, die jetzt irgendeinmal kommen sollen. Der gesamte Vorschlag der SPÖ ist aber für mich so in Ordnung.

Ist das in Klosterneuburg überhaupt wichtig? Da gibt es ja nur wohlhabende Menschen…

Das ist ein großer Irrtum. Man glaubt, dass in Klosterneuburg nur der Geldadel vertreten ist. Die Wähler werden immer wohlhabender und der Rest geht in Klosterneuburg unter. Das ist schon ein Bild, das sich mir darstellt.

Also merkt man auch in Klosterneuburg, dass die Leute mit der Teuerung kämpfen?

Natürlich merkt man das. Der Zulauf beim SOMA-Markt oder beim Henry-Laden des Roten Kreuzes ist sehr gestiegen. Das nehmen jetzt viel mehr Leute in Anspruch.

Das heißt die Probleme der Teuerung wirken schon in die Mittelschicht hinein?

Das wird noch schlimmer werden. Jetzt ist es noch nicht wirklich zu bemerken. Wenn man heute in die Lokale schaut, sind die Tische voll, die Leute gehen auf Urlaub, sie geben Geld aus, wie wenn es abgeschafft worden wäre. Aber die Überraschung wird im Herbst kommen, wenn die nächsten Stromrechnungen nicht bezahlt werden können.

Also werden wir alle ärmer…

Das ist nicht erst seit dem Ukraine-Krieg so, das zeichnet sich schon länger ab. Der Weg ist durch die Wirtschaft vorgegeben.

„Eines ist klar: Es gibt immer Welche, die Krisen nutzen, um Geld herauszuschlagen.“

Was sind Ihre konkreten Vorschläge gegen die Teuerung in Klosterneuburg?

Die Gemeinde hat ja auch viele Waldflächen. Vielleicht sollte man Holz lukrieren für manche ärmere Haushalte. Vielleicht muss man die Heizkostenzuschüsse erhöhen, was man halt so machen kann, als Kommune. Aber eines ist auch klar: Wenn man das Geld für diese wichtigen Dinge, die notwendig sind, damit man sich vor Ort das Leben leisten kann, nicht hat, muss man das aus den anderen Ressort-Budgets lukrieren.

Wenn die Leute ärmer werden, wird es auch soziale Spannungen geben, oder?

Die gibt es ja jetzt schon. Nur hört man nichts davon, weil sich die Menschen dafür schämen und damit natürlich nicht an die Öffentlichkeit gehen wollen. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen mich als Sozialstadtrat um Hilfe bitten.

Warum wird ein Produkt, das in Österreich wächst und geerntet wird auch um ein Vielfaches teurer? Ich denke da zum Beispiel an Holz…

Eines ist klar: Es gibt immer Welche, die Krisen nutzen, um Geld herauszuschlagen. Dort, wo es so ausreißt, wie beim Holz, spielt auch die Gier mit. Wenn sich die Teuerung aber in normalen Grenzen hält, ist das nachzuvollziehen, denn die gestiegenen Preise für Rohstoffe und die Energie müssen ja auch von den Betrieben bezahlt werden.

Da wird man halt eben auch die Gehälter anpassen müssen…

Die Gehälter werden in dieser Diskussion überhaupt nicht angesprochen. Ja, man diskutiert so ab und an darüber, dass es Inflationsabgeltungen wird geben müssen.

„Ist man gegen Sanktionen, ist man der Böse, vielleicht sogar Kriegsbefürworter. Ist man dafür, schadet man sich selbst, weil wir ja von russischem Gas abhängig sind.“

Sagt nicht der ÖGB-Boss Katzian, dass es keinen Lohnabschluss unter der Inflationsrate geben wird?

Schmid: Er ist der Einzige, der da wirklich Stimmung macht. Von allen Anderen hört man herzlich wenig. Wo ist die Gewerkschaft? Warum sind die noch nicht auf der Straße? Wo sind die Sozialpartner? Das System wird nicht mehr gelebt, und wenn Sozialpartner nicht mehr leben, kann das nur mehr in eine Richtung gehen: in Reich und Arm.

Jetzt kündigen die Stromversorger massive Preissteigerungen an. Ist das für Sie in Ordnung?

Es gibt bei den Energieversorgern, die ja alle teilverstaatlicht sind, ein einziges Bestreben: Ihre Aktionäre zu befrieden. Politisch war das Interesse, in diesen Betrieben Versorgungsposten zu schaffen. Das gehört abgedreht, selbst wenn das eine komplette Verstaatlichung bedeutet.

So lange es Krieg in der Ukraine gibt, wird sich aber an unserer Krisenlage nichts ändern. Reichen da Ihrer Meinung nach als Antwort die Sanktionen aus?

Ist man gegen Sanktionen, ist man der Böse, vielleicht sogar Kriegsbefürworter. Ist man dafür, schadet man sich selbst, weil wir ja von russischem Gas abhängig sind. Ob jetzt Österreich, als neutrales Land, die Sanktionen Europas mittragen muss – darüber darf man nachdenken. Ich will da nicht so weit gehen wie die FPÖ, aber doch teilweise gegen die SPÖ Parteilinie, die ja die Sanktionen voll befürwortet. Auf der anderen Seite werden permanent Waffen in die Ukraine geschickt, die den Krieg verlängern.

Also Sie würden die Waffenlieferungen einstellen?

Schmid: Waffenlieferungen als neutrales Land gut zu heißen, halte ich für sehr bedenklich. Mir geht in diesen Fragen massiv die Diplomatie ab.

„Wir als SPÖ haben immer auf die heikle Verkehrssituation hingewiesen. Wir haben gesagt, wir gehen da mit, weil es auch Sozialwohnungen gegeben hätte, aber haben immer darauf hingewiesen zu klären, wie das verkehrstechnisch möglich ist.“

Die Energiekrise spielt natürlich auch in die Klimakrise hinein…

Schmid: Das ist ja die nächste Heuchelei! Windparks und Wasserkraftwerke wurden über Jahrzehnte von den Grünen verhindert. Und jetzt schreien die, die die Alternativenergie verhindert haben, nach Kohlekraftwerken! Na haben die einen Vogel? Na spinnt denn die Welt?

Was wäre in Klosterneuburg anders, wenn sie das Sagen hätten?

Schmid: Eines wäre schon klar: Unter Bürgermeister Schmid gäbe es solche unstrukturierte, nicht im Zusammenhang geplante Bauprojekte nicht.

Wie würde das der Bürgermeister Schmid verhindern?

Ich spreche jetzt die Verkehrsprojekte an. Das sind doch alles Fleckerlteppiche. Für jedes Bauprojekt gibt es ein eigenes Verkehrsprojekt. Ich würde endlich einmal ein schlüssiges, klosterneuburgweites Gesamtverkehrskonzept erstellen lassen.

Wird es jemals ein neues Stadtviertel – das Pionierviertel – geben?

Wir als SPÖ haben immer auf die heikle Verkehrssituation hingewiesen. Wir haben gesagt, wir gehen da mit, weil es auch Sozialwohnungen gegeben hätte, aber haben immer darauf hingewiesen zu klären, wie das verkehrstechnisch möglich ist. Das ist aber negiert worden. Aus heutiger Sicht ist das für mich in der ursprünglichen Idee schwer umsetzbar.

2025 gibt es Gemeinderatswahlen. Wie schätzen Sie die Chancen der SPÖ ein?

Ich war ja verwundert, dass unser Wahlprogramm 2020 nichts gefruchtet hat. Aber ich werde in Hinsicht auf die Wahlen 2025 nicht viel umdenken müssen, denn soziale Fragen werden immer wichtiger. Wir werden 2025 Zugewinne verzeichnen. Da bin ich mir sicher. Mit den paar Mandataren, die wir haben, ist halt derzeit eine breite Wirksamkeit schwer erreichbar. Was wir versprechen, sind nicht nur leere Floskeln, sondern wir halten, was wir versprechen. Das haben wir bisher bewiesen.

Wenn es den Menschen schlechter geht, steigen dann nicht die Chancen für die SPÖ?

Es ist eigentlich komisch, dass es der Bevölkerung schlecht gehen muss, um zu wissen, dass soziale Themen wichtig sind.

Ist ein Ziel für Sie Bürgermeister dieser Stadt zu werden?

Ja! Aber es ist kein persönliches Ziel, sondern ein Parteiziel. Die Partei soll in Klosterneuburg regieren. Nicht der Schmid.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.