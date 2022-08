NEOS-Mann Ableidinger: „Gas ist teuer, aber Freiheit unbezahlbar“

Werbung

NÖN: Wir befinden uns in einer Zeit der Krisen. Mit welcher wollen wir anfangen?

Clemens Ableidinger: Sie meinen sicher es gibt drei Krisen: Corona, Ukraine und die Klimakrise. Ich meine es gibt noch eine Vierte, nämlich eine Vertrauenskrise in die Politik.

„Wenn man sagt, dass die Sanktionen uns auch weh tun, macht man es sich zu einfach.“

Starten wir mit der Ukraine. Wie stehen die NEOS Klosterneuburg zu den Sanktionen?

Wir halten die Sanktionen für notwendig und sinnvoll, als angemessenes Mittel um auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine zu reagieren. Man sieht auch an den Zahlen, die es gibt, dass sie wirken.

Aber uns tun sie auch weh...

Die Inflation war schon vorher da und wird nur vom Krieg beschleunigt. Ihr Grund liegt einerseits an der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und andererseits an der Schuldenpolitik von Türkis/Grün auf Bundesebene. Warum wir kein Gas haben liegt nicht in erster Linie an den Sanktionen, sondern daran, dass sich Putin nicht an aufrechte Verträge hält. Er verwendet das Gas als Waffe.

Trotzdem spüren die Menschen die Teuerung im Geldbörserl…

Wenn man sagt, dass die Sanktionen uns auch weh tun, macht man es sich zu einfach. Ich meine, Gas ist teuer, aber die Freiheit ist unbezahlbar. Die Menschen in der Ukraine kämpfen nicht nur um ihre Freiheit, sondern um ihr Leben.

Aber ist es nicht so, dass man Leid verhindert, wenn der Krieg beendet wird?

Soll sich die Ukraine einer Besatzungsmacht unterwerfen? Das bedeutet Raub, Folter, Vergewaltigung und Mord. Das sieht man jetzt schon in der Ostukraine. Putin hat es ja nicht nur auf die Ukraine abgesehen, sondern will ein Großrussland. Es ist der klassische Fehler zu glauben, dass ich einem Diktator nur das geben muss, was er gerne hätte.

Es gibt die Meinung, dass, solange wir Waffen in die Ukraine liefern, den Krieg verlängern. Wir stehen Sie dazu?

Ja, was ist den die Alternative? Sollen sich die Ukrainer einfach von den Russen überrollen lassen? Sicher, niemand will diesen Krieg, ich halte die Waffenlieferung aber für notwendig. Die Russen wollten einen Blitzkrieg führen. Jetzt sehen wir aber, dass das nicht der Fall ist. Wir gehen immer davon aus, dass die Russen das gewinnen. Es ist aber durchaus denkbar, dass die Ukraine den Krieg gewinnt.

„Es stimmt, dass der Krieg dazu führt, uns von den fossilen Energieträgern zu lösen. Allerdings müssen viele Klimaschutzmaßnahmen ausgesetzt werden.“

Nun herrscht aber auch die Meinung, dass wir in Europa durch den Krieg ärmer werden. Birgt das nicht auch eine soziale Gefahr in sich?

Seitens der Politik muss man den Menschen reinen Wein einschenken. Die Menschen verstehen schon, dass Sanktionen auch uns schaden. Hier wiegt die Freiheit für die Ukraine einfach höher. Wir können aber das Leben der Ukrainer nicht aufwiegen mit unserem Wohlstand.

Seit dem es Gas- und Ölengpässe gibt, boomen alternative Energieformen. Eine gute Entwicklung?

Es stimmt, dass der Krieg dazu führt, uns von den fossilen Energieträgern zu lösen. Allerdings müssen viele Klimaschutzmaßnahmen ausgesetzt werden. Ich denke da an die CO2-Bepreisung. So eine globale Herausforderung wie das Klima kann man halt nur global lösen. Wenn wir jetzt aber wieder in dieser kalten Kriegslogik von West und Ost sind, dann fehlt uns ein großer Teil der Welt. Hier wirds schwierig…

Also wird‘s der Welt nicht viel helfen, wenn wir in Österreich ganz aus dem Gas aussteigen würden?

Ich halte es trotzdem für notwendig. Einfach um die Abhängigkeit zu beenden und zweitens weil natürlich alles hilft, um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen.

War es nicht auch ein großer Fehler sich so abhängig vom russischen Gas zu machen?

Das war definitiv ein großer Fehler. Es ist nie schlau sich von einem Staat so abhängig zu machen. Man macht sich dadurch erpressbar.

Auch der Markt der E-Autos boomt. Besonders in Klosterneuburg. Ist das eine Beitrag zur Lösung?

Die NEOS sind für alternative Antriebsformen der Autos. E-Autos sind in Zeiten, in denen man viel Strom hat, legitim. Aber wenn jetzt der Strom ausfällt, stehen alle E-Autos. Wichtig wäre eine Palette verschiedener Antriebsformen, für Autos, und nicht nur der Fokus auf eine Antriebsform.

„Das Problem von Skandalen auf politischer Ebene ist oft, dass die Reaktion nicht ist, schauen wir vielleicht machen es andere besser, sondern, die sind alle gleich.“

Jetzt zur von Ihnen angesprochenen eklatanten Vertrauenskrise in der Politik. Worauf führen sie diese zurück?

Es sind die Skandale, die wir in Österreich in den letzten Jahren immer wieder erleben, mit ihren Korruptionsvorwürfen, Rücktritten und dem Verschieben von Steuergeld in parteinahe Konstruktionen.

Aber von den NEOS hört man dies bezüglich doch gar nichts…

Das Problem von Skandalen auf politischer Ebene ist oft, dass die Reaktion nicht ist, schauen wir vielleicht machen es andere besser, sondern, die sind alle gleich. Und das ist etwas, womit wir daher auch zu kämpfen haben.

Was kann man dagegen tun?

Man muss die Bürgerinnen und Bürger ernster nehmen. Deswegen ist uns NEOS die Bürgerbeteiligung so wichtig. Wir wollen Bereiche schaffen, wo es einen Austausch zwischen politisch Verantwortlichen und Bürgern gibt. Deswegen haben wir den Speakerscorner in Klosterneuburg reformiert. Um einen Austausch zu ermöglichen. Projektbezogen gab es in Klosterneuburg heuer so viel Bürgerbeteiligung wie noch nie. Auch da ist die Idee: Holen wir die Bürgerinnen und Bürger herein ins Boot.

Fehlt denn das Vertrauen in die Politik auch auf der Gemeindeebene?

Da führt nichts daran vorbei. Die Politiker egal auf welcher Ebene müssen wieder mehr zu den Leuten, mehr mit ihnen reden.

Das ist auf Gemeindeebene allerdings schon leichter…

Das stimmt. Wenn der Bundeskanzler mit seinen Securitys antanzt, wird er sich sicher schwerer tun mit Leuten zu reden. Aber ich habe das Gefühl diese Skepsis, die es auf Bundesebene gibt, setzt sich fort bis auf die Gemeindeebene.

Ist Bürgerbeteiligung bei allen Projekten sinnvoll? Ich denke da an das Pionierviertel-Projekt, wo es ja um die Entwicklung eines Stadtteiles ging…

Die letzte Entscheidung liegt ja immer bei den gewählten Vertretern. Die Frage ist aber trotzdem wichtig, weil das, was ja dann dort eingesetzt wird, Steuergeld ist und das was dort entwickelt wird, eine Auswirkung auf die ganze Gemeinde hat.

Aber wichtig ist doch, wie bei Projekten wie das Pionierviertel, was die Stadt braucht. Das kann ja nur ein Experte feststellen…

Aber auch der Experte fragt die Leute dann. Da kann man die Menschen und die Experten doch gleich zusammenbringen. Die Idee ist einfach, verschiedene Erfahrungen einzubringen. Ob die jetzt sinnvoll sind, oder nicht, darüber kann man immer streiten. Natürlich gibt es auch eine Grenze der Bürgerbeteiligung, die ist aber schwer zu ziehen.

Warum interessieren sich die Klosterneuburger so wenig für ihre Politik?

Wir versuchen, Stück für Stück zu einer Verbesserung beizutragen. Wie gesagt, für mich ist wichtig, dass die Politik zu den Leuten kommt und gemeinsam geredet wird. Das kann überall sein. Auf der Straße bis hin zu den Übertragungen der Gemeinderatssitzungen.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der ÖVP entwickelt?

Diese Zusammenarbeit ist eine mit dem Team Bürgermeister Schmuckenschlager, den ich auch sehr schätze. Viele Themen, die wir als wichtig erachteten, konnten wir auch schon umsetzen. Das heißt bei den wichtigsten Themen haben wir uns einigen können und die vorangetrieben. Das was wir anfassen, funktioniert auch und in diese Richtung will ich auch weitergehen. Man muss aber auch sagen, dass es sich hier um die ÖVP Klosterneuburg und nicht mit der türkisen Familie handelt. Und es ist keine Blutsbruderschaft, wie offenbar bei den Grünen und der ÖVP auf Bundesebene.

