2022 in Klosterneuburg: Ein Komödien-Klassiker des schwarzen Humors

Das Sommertheater Klosterneuburg hat auch 2022 wieder eine Komödie im Talon: Diesmal Joseph Kesselrings 1944 mit Cary Grant verfilmten Screwball-Klassiker „Arsen und Spitzenhäubchen“ in der Klosterneuburger Fassung von Johanna Rieger, die das Evergreen des schwarzen Humors bearbeitet hat.

Die beiden reizenden und liebenswerten Damen Abby und Martha Brewster sind in der gesamten Nachbarschaft höchst beliebt und bekannt für ihre Hilfsbereitschaft. Doch ihr Neffe, der erfolgreiche Theaterkritiker Mortimer Brewster, macht am Tag seiner Hochzeit mit der Pastorentochter Elaine eine schockierende Entdeckung: Seine lieben Tanten haben ein makabres Hobby – aus „Wohltätigkeit“ vergiften sie einsame ältere Herren und lassen sie durch Mortimers Bruder, den geistig verwirrten Teddy, im Keller beerdigen. Mortimer hat alle Hände voll zu tun, seine Tanten, seinen Bruder, seine Ehefrau und die immer wieder vorbeischauende örtliche Polizei in Schach zu halten. Ein rasanter Strudel aus Verwechslungen nimmt seinen Lauf.

Premiere ist am 28. Juli, weitere Vorstellungen finden bis 20. August donnerstags bis samstags statt. Open-Air-Aufführungsort ist wieder der Garten der Pfarre St. Martin. Der Kartenverkauf hat bereits begonnen, bis 31. Jänner gibt es wieder einen Frühbucherbonus für alle Schnellentschlossenen. Tickets an allen Oeticket-Vorverkaufsstellen, Erste Bank und Sparkasse (Niedermarkt 24), Raiffeisenbank (Rathausplatz 7), Tabak Trafikplus (Rathausplatz 14), Tabak Trafikplus (Stadtplatz 15), Happyland Klosterneuburg, Libro (Stadtplatz 16), Tabak Trafik, Hauptstraße 121, Kierling. Alle Informationen gibt es unter www.theaterklosterneuburg.at.

Außerdem startet das Sommertheater mit einer Verlosung von 2x2 Karten in den Advent. Um teilzunehmen, braucht man einfach bis 8. Dezember ein Mail mit dem Betreff „Gewinn“ an info@ theaterklosterneuburg.at senden und kann so mit etwas Glück zwei Karten für einen Spieltermin nach Wahl für „Arsen und Spitzenhäubchen“ gewinnen!