Ernst sein ist schwer - diesen Sommer in Klosterneuburg

Zehn Jahre Sommertheater Klosterneuburg! Nach den ersten Jahren in der Rostock-Villa sowie im Museum Gugging ist das Team rund um die Intendantinnen Julia Prock-Schauer und Johanna Rieger seit 2018 am derzeitigen Spielort, der Pfarre St. Martin heimisch geworden. Auf insgesamt neun Produktionen können sie zurückblicken. Gegründet 2013, stand in der ersten Spielzeit im Jahr 2014 Oscar Wildes „Bunbury oder Ernst sein ist schwer“ auf dem Spielplan. Neu inszeniert und adaptiert gibt es das Stück nun wieder – samt einigen Überraschungen, wie Julia Prock-Schauer verspricht. Außerdem beim Jubiläum: Damenspende beim Einlass und der exklusive Bunbury-Drink – und für jeden Besucher mit dem Namen Ernst einen kostenlosen Drink nach Wahl! Also: weitersagen & Ernsts mitbringen, denn: Ernst sein ist schwer!

Sommertheater Klosterneuburg 2023

Intendanz: Johanna Rieger, Julia Prock-Schauer

Regie, Bühne & Kostüm: Johanna Rieger

Besetzung: Johanna Rieger, Julia Prock-Schauer, Teresa Schmid, Florian Sendlhofer, Manuel Sonnleitner, Rudolf Pfister, Robert Elsinger, Monika Schmatzberger

Produktionsleitung, Presse & Organisation: Julia Prock-Schauer, Johanna Rieger

Technische Leitung & Fotos: Ulrich Öhlinger

Spielort:

Martinskirche (Martinstraße 38, 3400 Klosterneuburg), Open-Air im Park der Kirche

Bei Schlechtwetter fällt die Vorstellung an diesem Tag aus, die Karte behält ihre Gültigkeit für den Besuch an einem der anderen Termine, zusätzlich wird optional der darauffolgende Sonntag als Ersatztermin angeboten.

Spieltermine:

27., 28. & 29. Juli, 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18. & 19. August 2023

Foto: Ulrich Öhlinger

Kartenverkauf:

Zuständig für den Kartenverkauf des Sommertheaters Klosterneuburg ist Oeticket.

Vorverkaufsstellen in Klosterneuburg sind unter anderem:

Erste Bank und Sparkasse, Niedermarkt 24 Raiffeisenbank, Rathausplatz 7 Tabak Trafikplus, Rathausplatz 14 Tabak Trafikplus, Stadtplatz 15

Stadtmarketing Klosterneuburg im Happyland

Libro, Stadtplatz 16

Tabak Trafik, Hauptstraße 121, Kierling Alle weiteren Oeticket-Vorverkaufsstellen: http://www.oeticket.com/de/verkaufsstellen/ Eine Kartenbestellung ist auch online auf www.oeticket.com möglich. Alle Informationen gibt es auch unter www.theaterklosterneuburg.at