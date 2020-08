Es war der ideale Abend für die Premiere des „idealen Gatten“: Die offenbar zeitlose Gesellschaftskomödie von Oscar Wilde in der „Klosterneuburger Fassung“ von Regisseurin und Co-Intendantin Johanna Rieger ist am vergangenen Donnerstagabend vor der pittoresken Kulisse von St. Martin bei ihrer dreistündigen Premiere vom Publikum – darunter Kulturstadträtin Verena Pöschl, Finanzstadtrat Konrad Eckl, Stiftsdechant Benno Anderlitschka und Opernintendant Michael Garschall – verdientermaßen vehement akklamiert worden.

Theater im verflixten siebenten Jahr gelandet

Im verflixten siebenten Jahr des Sommertheaters Klosterneuburg ist es Rieger und Julia Prock-Schauer tatsächlich gelungen, die ursprünglich geplante Produktion auch im krisenhaften Coronajahr durchzubringen – und das, obwohl im allerletzten Moment einer der Hauptdarsteller, Robert Ritter, verletzungsbedingt abhandengekommen ist.

Dirk Warme ist wenige Tage vor der Premiere eingesprungen – und macht seine Sache ganz ausgezeichnet. Mit dem Textbuch in der Hand, als wäre es eine absichtliche Verfremdung, spielt er den angesehen Lokalpolitiker Robert Czernin, Mitglied der High Society und in einer glücklichen Vorzeige-Ehe mit Baronin Trude verheiratet (ausgezeichnet in ihrer Mischung aus betulicher Ehrenhaftigkeit und irritierter Eifersucht: Johanna Rieger). Dass seine glänzende Politkarriere auf Korruption beruht, weiß nur die als unvorhergesehener Gast auftauchende Frau von Luder. Julia Prock-Schauer verleiht ihr geradezu diabolischen Charme und gibt zweckdienliche Ezzes wie „Man sollte einer Frau nie etwas geben, was man nicht am Abend tragen kann.“

Aber auch die anderen Ensemblemitglieder überzeugen: Andreas Seidl ist ein ebenso dekadenter wie origineller Graf Konrad. Ihm sind so geistreiche Zitate anvertraut wie „Ich liebe es, über nichts zu reden. Das ist das Einzige, wovon ich etwas verstehe“, „Die Liebe zu sich selbst ist der Beginn einer lebenslangen Romanze“ oder „Wenn wir Männer die Frau bekämen, die wir verdienen, könnte uns nichts Schlimmeres passieren.“

Der unverwüstliche Rudolf Pfister spielt Konrads Vater, den Grafen Babenberg, mit aristokratischer Contenance, Agnieszka Salamon übernimmt gar eine Doppelrolle als köstlich überkandidelte Gräfin Maier und als Butlerin Magda (mit Mund-Nasen-Schutz!), Teresa Schmid als Comtesse Amabel verkörpert mit Grazie die hoffnungsvolle junge Anwärterin auf einen Eheantrag.

Erstes Spielwochenende erfolgreich absolviert

Inzwischen ist das erste Spielwochenende abgeschlossen, und das Ensemble freut sich auf die weiteren Vorstellungen bis 22. August, jeweils donnerstags bis samstags. Dieses Jahr wird nur Open-Air gespielt, bei Schlechtwetter fällt die Vorstellung an diesem Tag aus, aber die Karte behält die Gültigkeit für den Besuch an einem der anderen Termine. Außerdem wird immer jeweils der Sonntag nach der ausgefallenen Vorstellung als Ersatztermin angeboten. Falls die gebuchte Vorstellung ausfällt, werden die Besucher um Bekanntgabe ersucht, ob sie am darauffolgenden Sonntag oder aber an einem der anderen Spieltermine kommen wollen (Kontakt: info@theaterklosterneuburg.at, 0676/9352214).

Karten sind erhältlich unter www.theaterklosterneuburg.at (Kartenverkauf in Klosterneuburg unter anderem in Trafiken, Raiffeisen Bank, Happyland) – Info auch unter Ö-Ticket 0196096. Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Empfehlenswert ist die Mitnahme eines Gelsenschutzmittels. Sollte es kühl werden, können Decken ausgeborgt werden, und für kulinarische Bedürfnisse steht ein Buffet zur Verfügung.