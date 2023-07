Neue Photovoltaikanlage am Hochbehälter Buchberg

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg setzt weiterhin auf erneuerbare Energien und plant eine neue Photovoltaikanlage auf dem Areal des Hochbehälters Buchberg II in der Meynertgasse zu errichten. Die neue PV- Anlage mit ca. 80 kWp soll mit Sonnenstrom die Wasserversorgung der Stadtgemeinde Klosterneuburg sichern.

Der Stadtrat hat das Projekt beschlossen, nachdem eine Ausschreibung unter fünf Unternehmen durchgeführt wurde. Die PV-Paneele soll auf der Grünfläche des unterirdischen Wasserbehälters Buchberg II mit einer innovativen Unterkonstruktion errichtet werden, die eine kostengünstigere Pflege der darunter liegenden Grünflächen ermöglicht.

Vizebürgermeister Roland Honeder (VP) berichtet: „Mit der nun beschlossenen neuen Photovoltaikanlage am Hochbehälter Buchberg II und den zwei weitere Anlagen, die im Bereich der Wasserversorgung auch in den letzten Jahren errichtet wurden, wird die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit der Wasserversorgung massiv verbessert. Die anderen beiden Anlagen befinden sich am Hochbehälter Kollersteig (16,5 kWp) und am Zentralpumpwerk Nivenburggasse (48 kWp). Die Anlagen speisen den Strom direkt in die Pumpwerke ein, die das Wasser in die verschiedenen Hochbehälter der Stadt pumpen.“

Umweltgemeinderat Stadtrat Leopold Spitzbart (VP) ergänzt: „Um das Strompotential der Photovoltaikanlagen optimal auszunützen, sollen sie in die zentrale Steueranlage der Wasserversorgung eingebunden werden. Dadurch können die Pumpen der Pumpwerke Kollersteig, Zentralpumpwerk Nivenburggasse und Pumpwerk Buchberg I abhängig von der Stromproduktion der Photovoltaikanlagen automatisch gesteuert werden und somit der erzeugte Sonnenstrom optimal ausgenutzt werden.“

Mit der Photovoltaikanlage am Hochbehälter Buchberg II setzt die Stadtgemeinde Klosterneuburg ein weiteres Zeichen für den Klimaschutz und die Energiewende. „Die Photovoltaikanlagen tragen dazu bei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, die Energiekosten zu senken und die Versorgungssicherheit zu erhöhen“, ist sich Honeder sicher: „Die Stadtgemeinde Klosterneuburg geht den Weg Richtung Energieunabhängigkeit konsequent weiter. Intelligente Steuerungen wie bei den Pumpen der Wasserversorgung bewirken obendrein einen optimalen Einsatz der erzeugten Energie“.