Hoffnung und Solidarität: Ein Weihnachtsgruß aus dem Stift

Aus Weihnachtsbildern und Weihnachtskrippen kommt uns ein Licht entgegen. Aber was ist das für ein Licht? Es ist ein barmherziges, ein solidarisches und ein hoffnungsvolles Licht. Wir alle dürfen an die Krippe kommen mit unserem Scheitern, unseren Ängsten oder unserer Gebrochenheit. Denn alle diese Brüche des Lebens müssen geheilt werden, und Gott therapiert uns. Er streckt uns seine Hände entgegen. Wir dürfen auch unsere Fragen und Probleme mitbringen - wenn wir alleine sind, jemanden verloren haben oder uns Kälte umgibt. Im Kind bekommt die Hoffnung ein Gesicht und es führt uns in einen neuen Anfang, einen Anfang voller Licht. Der Gruß aus dem Stift: "Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und das erbarmende, gütige und hoffnungsvolle Licht von Weihnachten!"

