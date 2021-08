„Liebe und tu, was du willst“ oder „Gib, was Du forderst, und (dann) fordere, was Du willst“, sind bis heute berührende Worte die uns Augustinus von Hippo hinterlassen hat.

Was macht die Augustinusregel so bedeutend? Augustiner-Chorherr Albert Maczka Can.Reg. erzählt über den Zauber dieser einfachen Worte und der Schwierigkeit die wir trotzdem manchmal damit haben. Denn die Herausforderung liegt im gemeinsamen Umgang miteinander, der Fürsorge, in der Ordensgemeinschaft, aber auch in der Familie.