Klosterneuburger Start-up spendet an Erdbeben-Opfer

„Chatarmin“-Gründer Johannes Mansbart und Armin Daryabegi entschlossen sich dazu, den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zu helfen, nachdem „Chatarmin“ Sales Account Secim Florian Sakar direkt von der Katastrophe betroffen war: Sein Vater konnte nicht mehr in seine Wohnung zurück, die Tante war geflohen. „Wir sind in der privilegierten Situation, hier in Österreich ein funktionierendes Sozialsystem nützen zu dürfen“, begründet Mansbart das Engagement des jungen Unternehmens. Chatarmin hat sich darauf spezialisiert, im Handel das Flugblatt zu digitalisieren und so wertvolle Ressourcen zu sparen. Im eCommerce hilft Chatarmin Marken, Community-Nähe zu generieren.

