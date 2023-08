Zeit geben und bekommen in Klosterneuburg

„Zeitpolster“ ist ein geprüftes Sozialunternehmen, das 2018 in Vorarlberg gegründet wurde und mittlerweile in sieben österreichischen Bundesländern und im benachbarten Liechtenstein im Einsatz ist. „Zeitpolster“ dient als wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Betreuungseinrichtungen, da sich über die letzten Jahrzehnte hinweg vieles verändert hat – insbesondere im Bereich der Pflege und Betreuung.

Was diese Betreuungsform leistet, ist am besten in einem Beispiel erklärt:

Die 90jährige Monique muss nach zwei Knieoperationen und einem Schlaganfall auf Krücken gehen. Damit sie diese nicht durch einem Rollstuhl ersetzen muss, braucht sie regelmäßig Bewegung. Das geht allein aber nicht, denn Gleichgewicht und Koordination haben schwer nachgelassen. Sie ist auf Begleitung angewiesen. Ihre Kinder haben leider keine Möglichkeit dazu, da sie im Ausland tätig sind. Hier springt „Zeitpolster“ ein. Regelmäßig kommt die Helferin Suzanne zu ihr nach Hause, begleitet die ältere Dame, leistet ihr Gesellschaft und hilft auch im Haushalt und Garten aus. Monique ist glücklich und gut versorgt, ihre Kinder sind dankbar. Monique und Suzanne genießen die gemeinsamen Spaziergänge im Park und die schönen Gespräche sehr.

Hilfe in Form von verlässlicher und leistbarer Betreuung, sollte für alle Menschen in jeder Lebenslage zur Verfügung stehen. „Wir möchten mit unserer Arbeit genau diese Lücke schließen, denn es ist dringend nötig, dass pflegende Angehörige entlastet werden und ältere Menschen sowie stark geforderte Familien Hilfe im Alltag bekommen“, erklärt der Gründer.

„Durch die vielen kleinen Hilfen können unsere Betreuten länger in ihren Häusern und Wohnungen bleiben“, sprechen sich die Betreuerinnen und Betreuer für die Zeitpolster-Idee aus, denn dies steigere die Lebensqualität aller und entlaste durch die positive Wirkung des Gesellschaftleistens unser Gesundheitssystem.

Die Altersspannbreite der helfenden Personen liegt im Durchschnitt zwischen 38 und 75 Jahren mit Schwerpunkt 55+. Der Großteil der Helfenden besteht aus Menschen, die nach ihrer Pensionierung nicht ruhen wollen und noch eine sinnvolle Aufgabe suchen. Über 1.000 Menschen engagieren sich bereits bei Zeitpolster und haben schon 50.000 Stunden für ihre eigenen Betreuung angespart. Insgesamt profitierten über 900 Personen durch die Betreuung von Zeitpolster. Der Schwerpunkt liegt in der Unterstützung von älteren Menschen.