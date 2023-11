Inspirierender Abend mit viel Motivation in Klosterneuburg

Vier fantastisch-motivierende und inspirierende Vorträge für den guten Zweck: Der Rotary Club (RC) Klosterneuburg und der Elternverein des BG/BRG Klosterneuburg begeisterten Klosterneuburg wieder mit dem neuen Format „Inspiration Night“. Auch die zweite „Inspiration Night“, die zugunsten des Sozialfonds am Gymnasium organisiert wurde, war ein großer Erfolg. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager strich in seinen Grußworten die Bedeutung des Sozialfonds für den Zugang zu Bildung und bildungsnahen Veranstaltungen für die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Klosterneuburg heraus. Der Präsident des RC Klosterneuburg Christof Kier begrüßte Gäste und Ehrengäste, darunter Stadt- und Gemeinderäte und auch den Vizepräsidenten des Lions Klubs Klosterneuburg. Vier völlig unterschiedliche Vorträge und Themen vermittelten für jeden Gast viel Neues und gaben allen Besuchern wichtige neue Inputs mit auf den Weg.

Der mitreißende Vortrag von Eishockey Profi Dieter Kalt und die lehrreiche halbe Stunde mit Service-Profi Maria-Theresia Schinnerl begeisterten das Publikum im ersten Teil des abwechslungsreichen Abends. Der herrlich unterhaltsame Vortrag von Ö3-Star Tom Walek, der aus dem „Nähkästchen“ des Mikro-Mannes und seiner Expedition zum Südpol mit Hermann Maier erzählte, eröffnete den zweiten Teil des Abends. Das Absolvieren des „Deppendiploms“ mit Christian Hölbling brachte alle Gäste ein weiteres Mal ordentlich zum Lachen und bildete damit einen beschwingten Abschluss.

Durch den Abend führte das junge Talent Ella Katzenschläger mit viel Gefühl und erstaunlicher Professionalität für ihr junges Alter. Sie machte vielen jungen Gästen des Abends Mut, sich auch auf die große Bühne zu wagen und Neues zu versuchen.

In der Veranstaltungs-Pause dankte Direktorin Hemma Poledna dem RC Klosterneuburg und der Organisatorin des Abends, Bieni Veyder-Malberg, und unterstrich die Wichtigkeit des Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums - sei es für Nachhilfe, psychologische Unterstützung oder auch die Teilnahme an Schulveranstaltungen, die besonders für den sozialen Zusammenhalt in Klassen extrem wichtig ist. Im Anschluss zog Direktorin Poledna die Gewinn-Los-Farbe für die Weintombola, die durch kräftige Unterstützung der Klosterneuburger Winzer und der Elternschaft auf 300 Flaschen angewachsen war und rund 3.000 Euro Reingewinn einbrachte.

Am Ende des Abends freuten sich Präsident Christof Kier und Organisatorin Bieni Veyder-Malberg über weitere 10.000 Euro für den Sozialfonds und konnten damit die angestrebte Gesamtsumme von 100.000 Euro in den zwölf Jahren des Bestehens des Sozialfonds mit einer Sprühkerze auf der Bühne feiern