Klosterneuburger Firmkandidaten sammeln zwei Tonnen Haltbares

Bereits als traditionell kann die alljährliche Erntedanksammlung der Klosterneuburger Pfarren Höflein, Kritzendorf, St. Martin und der Stiftspfarre bezeichnet werden. Am Samstag, 14. Oktober 2023, vormittags, sammelten die Firmkandidatinnen und Firmkandidaten vor einigen Klosterneuburger Supermärkten wieder Haltbares für bedürftige Menschen, die dem SOZIAL.laden des Roten Kreuz Klosterneuburg zur Verteilung überantwortet wurden. Thomas, einer der Firmkandidaten: „Mir hat es Spaß gemacht, auch da die meisten Menschen sehr nett waren und gespendet haben. Ich finde, dass es sich für mich gelohnt hat mitzumachen.“

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, die so großzügig und solidarisch zum großartigen Ergebnis von zwei Tonnen beigetragen haben. Herzlichen Dank an die Jugendlichen, die im Rahmen eines Sozialprojektes ihrer Firmvorbereitung so zahlreich und tatkräftig angepackt haben. Danke auch allen Erwachsenen für die Organisation und für das Mitanpacken. Vergelt’s Gott“, drückt Stiftspfarrer Reinhard Schandl seine Dankbarkeit aus.