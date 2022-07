Klosterneuburg: Ortsvorsteher wieder im Fokus der Kritik

Werbung

Die Notwendigkeit der Funktion der Ortsvorsteher in den sechs Katastralgemeinden Klosterneuburgs war und ist noch immer ein Dauerthema der Stadtpolitik.

Nach dem überraschenden Ableben des Kierlinger Ortsvorstehers Johann Fanta und den Rücktritten der Ortsvorsteher aus Maria Gugging und Höflein war es notwendig, neue Ortsvorsteher zu ernennen. Das Vorschlagsrecht hat dabei der Bürgermeister selbst. Der Gemeinderat muss aber die Bestellung beschließen.

„So lange sich die Mehrheit im Rathaus nicht ändert, wird sich auch da System Ortsvorsteher nicht ändern.“ Peter Hofbauer, strengster Kritiker des Ortsvorstehersystems

Die letzte Sitzung am vergangenen Freitag wurde zur Kulisse der Ernennung der Ortsvorsteherinnen für Maria Gugging und Höflein. Für Kierling gibt es seitens des Bürgermeisters noch keinen Vorschlag. Die Vorschläge Gabi Pöll für Maria Gugging und Helga Fucac für Höflein wurden von der Mehrheit des Gemeinderates angenommen. Davor entwickelte sich aber, wie zu erwarten war, eine heftige Diskussion.

Nachdem sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager bei den scheidenden Ortsvorstehern bedankte und ihre Leistungen in ihrer Jahrzehnte dauernden Aufgabe hervor strich, eröffnete Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) die Debatte. Er gilt als der strengste Kritiker des Ortsvorstehersystems: „So lange sich die Mehrheit im Rathaus nicht ändert, wird sich auch da System Ortsvorsteher nicht ändern.“

Seine Kritik richtet sich dann an die Aussage des Bürgermeisters, dass das System des Ortsvorstehers ein Sparmodell sei. Dabei verweist er auf die Gemeindeordnung die besagt, dass die Ortsvorsteher, wenn möglich, aus der Riege der Gemeinderäte zu lukrieren sei. Das würde unnötige Kosten verhindern, werde aber von der ÖVP hartnäckig ignoriert. „Solange Sparsamkeit, Zeckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit den Interessen der ÖVP hintangestellt werden, wird sich daran aber leider nichts ändern“, so Hofbauer.

„Unsere Ortsvorsteher sind Kümmerer und Seelsorger für die Leute.“ Christoph kaufmann Stadtrat, ÖVP

In ähnliche Fahrwasser stößt auch der Grün-Stadtrat Sepp Wimmer. Die Grünen hätten per se nichts gegen das System Ortsvorsteher, aber sie sollten eben aus den Reihen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte kommen. Sie wären dadurch in die Stadtpolitik eingebunden. Wenn sie aber bei der nächsten Gemeinderatswahl 2025 als Gemeinderäte kandidieren, sollten sie auch ihr Mandat annehmen müssen.

„Das ist aus der Sicht der Grünen eine moralische Frage. Wenn ich mich der Bevölkerung zu einer Wahl stelle und die notwendigen Vorzugsstimmen bekomme, dann ist das eine moralische Selbstverständlichkeit, dass ich dieses Mandat annehme. Wenn dem nicht so ist, dann ist das ein Akt der Wählertäuschung“, so Wimmer. Wenn dafür nicht ein klares Bekenntnis der beiden neuen Ortsvorsteherinnen vorliegt, würden die Grünen der Bestellung nicht zustimmen.

„Es ist schon interessant, wie man der ÖVP vorwirft, dass sie nicht moralisch handle und die Wähler täuscht“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager darauf. Es hätte einen einzigen Mandatar gegeben, der durch seine Vorzugsstimmen ein Gemeinderatsmandat bekommen hätte. Sonst hätte das kein einziger Ortsvorsteher je geschafft.

Selbst dieser – Johann Fanta – hätte dafür geworben Ortsvorsteher bleiben zu können. Wenn man sich aber die Kandidaten Liste der Grünen zur Wahl 2020 ansehen würde, bemerkt man, dass zumindest zwei Kandidaten nicht der Reihung gemäß in den Gemeinderat eingezogen wären. „Ich frage mich, woher die Grünen diese moralische Höhe nehmen“, kontert Schmuckenschlager. Die Grünen hätten selbst die Reihung ihrer Liste nicht eingehalten, den Wählern vor der Wahl aber präsentiert und am Tag nach der Wahl wieder vergessen.

Für Stadtrat Josef Pitschko von der FPÖ ist die Notwendigkeit Ortsvorsteher als Vertreter des Bürgermeisters in den Katastralgemeinden einzusetzen vorbei: „Die Zeiten, in denen man mit der Postkutsche von Weidlingbach nach Klosterneuburg pilgern musste, um vielleicht einen Antrag beim Bürgermeister abzugeben, ist vorüber.“

Heute ginge das sekundenschnell per Mail. Was die Wählertäuschung betrifft, kann Pitschko dem Bürgermeister nicht ganz folgen: „Sie wissen und ich weiß, dass die Ortsvorsteher nicht gewählt werden. Die Kritik der Wählertäuschung richtet sich aber darin, dass die Ortsvorsteher zur Wahl antreten und sagen, wählt’s mich, damit ich Ortsvorsteher werde. Wenn aber jemand seine Stimme zur Gemeinderatswahl abgibt, dann wählt er einen Gemeinderat, aber keinen Ortsvorsteher.

Darauf Schmuckenschlager: „Stimmt. Gleichzeitig stimmt aber auch, dass die Ortsvorsteher sehr wohl darauf hinweisen, dass das eine Stimme für die ÖVP ist. Das mache ich auch. Ich werde als Bürgermeister ja auch nicht direkt gewählt.“

Dann meldet sich wieder Hofbauer zu Wort: „Es gibt keine Stadt in Niederösterreich, die 14 Stadträte und noch dazu sechs Ortsvorsteher hat. Und das ist Ihr Sparmodell? Erklären Sie doch, wo wird hier gespart?“

Schmuckenschlager verteidigt sein „Sparmodell“. Bis 1938 wären die Katastralgemeinden selbstständige Gemeinden gewesen, mit eigenem Bürgermeister, eigenen Gemeinderäten und eigener Verwaltung. Das gäbe es heute nicht. Das wäre die erste Einsparung. Die zweite Einsparung sieht er im Bürgerservice: „Wir haben heute wesentlich höhere Ausgaben für Bürgerbeteiligungsprozesse, als wir es je zuvor hatten. Wenn man auf der einen Seite viel Geld aufwendet, um die Bürger zu informieren und Kontaktstellen aufzubauen, bin ich nicht dazu bereit, funktionierende Positionen einzusparen.“ Daher fahre man in Kosterneuburg in Relation zur Größe der Stadt ein wirkliches Sparmodell.

Stadtrat und Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann zieht danach Beispiele von anderen kleinen Gemeinden des Bezirks Tulln heran, die mit rund 1.500 Einwohnern 15 bis 20 Gemeinderäte, samt Bürgermeister und Verwaltung zu stemmen hätten. „Wenn ich das in Relation zu unseren Katastralgemeinden sehe, dann kann man durchaus bei uns von einem Sparmodell reden. Unsere Ortsvorsteher sind Kümmerer, das sind Seelsorger für die Leute, das sind Vermittler. Die sind für die Interessen der Bürger da, sie sammeln auch Informationen und geben sie an das Ohr des Bürgermeisters weiter. Ich halte das System daher für grundvernünftig“, zeigt sich Kaufmann begeistert.

