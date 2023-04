Der Mond bestimmt so manches Fest in den unterschiedlichen Religionen. Auch für das genaue Datum des Osterfestes jedes Jahr ist er verantwortlich. Der das Datum für Ostern bestimmende Vollmond zum Gründonnerstag tauchte dieses Jahr den Kierlinger Kirchenplatz in ein geheimnisvolles Licht, der Spaziergänger konnte ihn mit seiner Kamera einfangen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.